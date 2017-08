DFB-Pokal: Wolfsburg startet bei Union Berlin

Die Wolfsburger Titelverteidigerinnen treffen auf Union Berlin

Titelverteidiger VfL Wolfsburg trifft in der zweiten Runde (7./8. Oktober) des DFB-Pokals der Frauen auf den Regionalligisten Union Berlin.

Das ergab die Ziehung der Spielpaarungen bei der Saisonauftaktveranstaltung der Frauenfußball-Bundesliga im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund am Montag. Losfee war Olympiasiegerin Annike Krahn.

Unter anderem gastiert Pokalfinalist SC Sand beim Regionalligisten 1. FC Riegelsberg, Vizemeister Bayern München reist zum SV Alberweiler aus der Regionalliga Süd.

Mission Titelverteidigung startet erneut! ✔️ pic.twitter.com/Gd4JzzXdWM — VfL Wolfsburg Frauen (@VfLWob_Frauen) 28. August 2017

Die elf besten Mannschaften der Bundesliga-Tabelle der Vorsaison hatten ein Freilos und steigen erst in der zweiten Runde in den Wettbewerb ein. Das Finale wird am 19. Mai 2018 in Köln ausgetragen.