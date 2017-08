Alles klar! Dembélé unterschreibt bei Barça

Der Wechsel von Ousmane Dembélé ist offiziell

Mit knapp zwei Stunden Verzögerung unterschrieb Neuzugang Ousmane Dembélé beim FC Barcelona sein neues Arbeitspapier. Anschließend wurde der 20-Jährige offiziell vorgestellt.

Wie mehrere spanische Medien berichteten, mussten die 17.000 Fans im Camp Nou aufgrund von "bürokratischen Problemen" fast zwei Stunden auf den neuen Angreifer warten. Demnach haben wichtige Transferunterlagen aus Dortmund gefehlt. Die Freigabe von Dembélés bisherigem Verein Borussia Dortmund sei aufgrund von Problemen bei der Vertragsauflösung mit dem Bundesligisten noch nicht eingetroffen.

Zuvor hatte sich Dembélé in Barcelona erfolgreich dem obligatorischen Medizincheck unterzogen, wie der spanische Topclub mitteilte.

"Für mich geht ein Kindheitstraum in Erfüllung", sagte der neue Clubkamerad von Superstar Lionel Messi und des deutschen Nationaltorwarts Marc-André ter Stegen am Sonntag, als er kurz nach seiner Ankunft in der spanischen Metropole für die Fotografen vor dem Vereinswappen der "Blaugrana" posierte. Er wolle bei seinem neuen Verein "möglichst viele Titel gewinnen".

Barça zahlt dem BVB eine fixe Transferentschädigung in Höhe von 105 Millionen Euro, die durch weitere erfolgsabhängige Zahlungen noch auf insgesamt 147 Millionen Euro steigen könnte. Der siebenmalige A-Nationalspieler ist nach dem Brasilianer Neymar, der für 222 Millionen Euro von Barcelona zu Paris Saint-Germain gewechselt ist, der zweitteuerste Spieler der Geschichte.

Der Kontrakt von Dembélé in Barcelona enthält nach Klubangaben eine festgeschriebene Ablösesumme von 400 Millionen Euro.