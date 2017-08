Trainertagung: Löw lobt Bundesliga-Coaches

Joachim Löw und die Trainerkollegen aus der Bundesliga

Ein gemeinsamer Stadionbesuch, gutes Essen in entspannter Atmosphäre und viel Zeit zum Fachsimpeln über die beherrschenden Themen des hektischen Fußball-Alltags.

Zum ersten Mal seit vier Jahren haben sich die Bundesligacoaches bei der Trainertagung in Hannover abseits der Stadien mit der Spitze des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) getroffen. Nach dem gemeinsamen Abschlussfoto lobte nicht nur Joachim Löw den Austausch.

"Ich glaube, es ist wichtig, dass man über den Tellerrand hinausschaut", sagte der Bundestrainer, der seine Erkenntnisse aus dem Confed-Cup-Sieg einbrachte. "Ich bin ein Freund dieser Treffen", sagte Dieter Hecking von Borussia Mönchengladbach: "Natürlich ist von uns ein Ausblick des Bundestrainers zu seinen Planungen wichtig."

Carlo Ancelotti von Bayern München und Peter Bosz von Borussia Dortmund fehlten in Hannover. Insgesamt zehn Bundesliga-Trainer waren der Einladung der DFB-Akademie gefolgt. Nach einem gemeinsamen Besuch beim Sonntagsspiel zwischen Hannover 96 und Schalke 04 (1:0) stand auch ein Vortrag zum Thema Bauchgefühl auf dem Plan. Auch der Videobeweis und der zunehmende Transferwahnsinn dürften zwischendurch Gesprächsthema gewesen sein.

Löw nutzte das Zusammentreffen, um seinen Bundesliga-Kollegen ein großes Lob zu zollen. "Wir können uns bei allen Trainern in der Bundesliga nur bedanken, in den Vereinen mit ihren Nachwuchsleistungszentren wird hervorragende Arbeit geleistet", sagte der Bundestrainer.

Bierhoff: "Wollen Impulse aufzeigen"

Beim Confed Cup und der U21-EM sei deutlich geworden, dass die Spieler durchweg hervorragend ausgebildet seien, "sie zeichnen sich aus durch Flexibilität und Persönlichkeit", ergänzte der 57-Jährige. Dies sei ein Verdienst aller Trainer in Deutschland.

Ziel der Veranstaltung war es laut des DFB, ins Gespräch zu kommen, Synergien zu nutzen und neue Impulse für die Arbeit zu gewinnen. "Gemeinsam wollen wir den Fußball in Deutschland weiterentwickeln", sagte Verbands-Präsident Reinhard Grindel in seiner Eröffnungsrede: "Dazu ist es unabdingbar, dass wir unsere Potenziale nutzen und sowohl auf dem Platz als auch außerhalb stets einen Schritt weiter sind als unsere Mitbewerber." Auch DFB-Sportdirektor Horst Hrubesch sowie Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff waren dabei.

Im Mittelpunkt des Austauschs in Hannover standen die Spitzentrainer in Deutschland. "Wir wollen ihnen Impulse aufzeigen, die sie noch besser machen und die als Anregung dienen können", sagte Bierhoff. "Spezifische Ergebnisse aus der Wissenschaft können von großer Bedeutung für die Weiterentwicklung des Fußballs sein", sagte Bierhoff: "Wir wollen uns an bestimmten Schnittstellen der Wissenschaft öffnen und diese Erkenntnisse für unsere Arbeit nutzen."