Nächster Deal geplatzt: BVB wird Mor nicht los

Emre Mors Zukunft ist weiterhin unklar

Borussia Dortmund ist auch mit einem weiteren Versuch gescheitert, den türkischen Nationalspieler Emre Mor zu transferieren. Am Montag zerschlug sich ein Wechsel zum FC Turin.

Das zumindest vermeldete der "Reviersport" am Montag. Laut der Zeitung sollen sich die Dortmunder bereits in intensiven Verhandlungen mit dem italienischen Klub befunden haben, der in der Serie A derzeit auf Platz sechs platziert ist. Allerdings sind sich die beiden Vereine offenbar nicht einig geworden. Zuvor hatte sich schon ein Transfer des Youngsters zu Inter Mailand zerschlagen.

Bisher ist es dem BVB nicht gelungen, seinen Offensivmann für die gewünschten 20 Millionen Euro zu verkaufen. Als weitere potentielle Abnehmer für den Türken gelten noch Teams aus der spanischen Primera División wie der FC Sevilla oder der FC Valencia.

Sportlich scheint Emre Mor spätestens mit der Verpflichtung von Andriy Yarmolenko keine Zukunft mehr zu haben. Ohnehin spielte Mor unter Cheftrainer Peter Bosz bislang keine Rolle bei den Schwarz-Gelben. Bis auf einige Testspieleinsätze kam er bei den Dortmundern in der laufenden Spielzeit noch nicht zum Zuge.

Neuzugang Yarmolenko wird mit der 9 fortan auch die bisherige Rückennummer Mors tragen.