Rapid muss schon wieder zahlen

Rapid ist vom Bundesliga-Strafsenat wegen den Vorkommnissen bei der 1:3-Pleite gegen Admira Wacker mit einer Geldstrafe von 15.000 Euro belegt worden. Einige Rapid-Anhänger hatten am 13. August bei der Niederlage in der Südstadt Gegenstände in Richtung des Spielfelds geworfen und dadurch eine Unterbrechung provoziert.

Der Senat 1 habe deshalb "wegen Verletzung der Veranstaltungsbestimmungen und missbräuchlicher Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen" eine Geldstrafe von 15.000 Euro gegen Rapid verhängt, teilte die Liga am Montagabend mit.

In der Woche davor war es auch schon beim Wiener Derby gegen die Austria in Hütteldorf zu einer Spielunterbrechung wegen Wurfgegenständen aus dem Fansektor gekommen. Dafür war Rapid mit einer Strafe von 30.000 Euro belangt worden.

Zudem wurde Rapid auch vom ÖFB zur Kassa gebeten: 25.000 Euro wegen "missbräuchlicher Verwendung von Pyrotechnik" beim Finale des ÖFB-Cups gegen RB Salzburg in Klagenfurt..

Mehr dazu:

>> ÖFB bittet Rapid erneut zur Kassa

red