Barça-Boss kündigt weitere Star-Einkäufe an

Philippe Coutinho steht auf dem Wunschzettel des FC Barcelona

Der FC Barcelona hat seine Transferaktivitäten trotz des Mega-Deals mit Ex-BVB-Profi Ousmane Dembélé noch nicht abgeschlossen. Gleich zwei weitere Top-Stars will Barça bis zum Ablauf der Wechselfrist am 31. August noch in die katalanische Hauptstadt locken.

"Wir wissen, was wir wollen - und wir werden uns bis zum letzten Moment gedulden. Meine Absicht ist es, dass einer, wenn möglich sogar zwei Spieler noch dazukommen", sagte Barcelonas Sportdirektor Robert Fernandez im Rahmen von Dembélés Vorstellung am Montag.

Bei einem dieser Akteure handelt es sich offenbar um Offensivakteur Philippe Coutinho vom FC Liverpool. "Wir verhandeln mit einem Spieler und wir müssen das in den verbleibenden Tagen hinbekommen. Wir hoffen, dass es zu einer Einigung kommt und wir einen neuen Spieler vorstellen dürfen", erklärte Fernandez angesprochen auf den Brasilianer, der noch bis 2022 beim Klub von Teammanager Jürgen Klopp unter Vertrag steht.

Kommt auch Di María von PSG?

Die Ablöseforderungen der Engländer für Coutinho sollen sich letzten spanischen Medienberichten zufolge auf rund 140 Millionen Euro zuzüglich etwaiger Bonuszahlungen belaufen.

Dass es sich bei dem zweiten im Fokus stehenden Spieler um Ángel Di María von Paris Saint-Germain handelt, wollte Fernandez nicht bestätigen. Der Ex-Profi verkniff sich allerdings auch ein Dementi bezüglich des Interesses am argentinischen Mittelfeldmann. "Ich werde nicht in die Diskussionen um einzelne Namen einsteigen. Der Klub arbeitet daran, einen Spieler zu verpflichten", sagte Fernandez.

Kein Thema mehr bei den Katalanen ist der zwischenzeitlich heiß gehandelte Abräumer Jean Michaël Seri von OGC Nice. "Er ist ein sehr guter Spieler, aber das ist komplett ausgeschlossen. Wir haben alles gut analysiert und uns dazu entschieden, uns auf die anderen Optionen zu konzentrieren", erklärte Fernandez.