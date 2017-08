Sturm-Graz-Frauen scheitern in CL-Quali

Sturms Frauenteam unterlag Limassol klar

Das Fußball-Frauenteam von Sturm Graz hat den Gruppensieg in der Champions-League-Qualifikation und damit auch den Aufstieg in die K.o.-Phase verpasst. Nach zwei Siegen verloren die Steirerinnen am Montag beim Turnier der Gruppe 5 in Nikosia gegen Apollon Limassol mit 1:4 (0:3). Den Ehrentreffer für Sturm erzielte Katharina Naschenweng (55.) zum 1:3.

Die Zypriotinnen stiegen mit drei Siegen als Gruppen-Erste in die K.o.-Phase der besten 32 Teams auf, zu denen auch ÖFB-Meister SKN St. Pölten zählt. Die Position des besten Zweiten der zehn Gruppen, der ebenfalls weiterkam, war für Sturm außer Reichweite. In der vergangenen Saison war Sturm beim CL-Debüt nach einem Fixplatz als Vizemeister ebenso wie St. Pölten im Sechzehntelfinale ausgeschieden.

Knapp aber doch ausgerschieden

Sturm-Trainer Christian Lang meinte, Apollon sei der erwartet schwere Gegner gewesen und routiniert aufgetreten. "Sie haben aber auch durch Fehlentscheidungen profitiert. Das 0:3 zur Pause war unglücklich. Beachtlich war, wie wir in der zweiten Hälfte aufgetreten sind und da noch 1:1 gespielt haben", wurde Lang auf der Website des Clubs zitiert.

Das Turnier auf Zypern bezeichnete der Coach als "Trainingslager mit drei starken Spielen". Man sei nun bereit für die Meisterschaft. Torfrau und Kapitänin Anna Carina Kristler war stolz auf das Team: "Das Spiel hat nicht gut begonnen, es gab sehr viele Fehlentscheidungen. Daraus ist auch das 0:1 gefallen. In der zweiten Hälfte haben wir Moral bewiesen und das Spiel auf unsere Seite gezogen. Wir haben sehr viel gelernt in dieser Woche auf Zypern.

