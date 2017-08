Bericht: Meyer will keinen neuen Vertrag

Max Meyer wird seinen 2018 auslaufenden Vertrag nicht verlängern

Bundesligist FC Schalke 04 wird im kommenden Jahr eines seiner größten Talente der letzten Jahre verlieren - und das auch noch ablösefrei.

Wie die "Bild" berichtete, wird Max Meyer seinen 2018 auslaufenden Vertrag bei den Königsblauen nicht mehr verlängern. Ähnlich wie seine ehemaligen Teamkollegen Joel Matip und Sead Kolašinac könnte der 21-Jährige die Schalker somit bald ablösefrei verlassen und dürfte sich attraktiver Angebote sicher sein.

Zuletzt wurde der Offensivspieler, der bei S04 auf 45 Torbeteiligungen in 167 Pflichtspielen kommt, immer wieder mit interessierten Klubs aus der englischen Premier League in Verbindung gebracht. Darunter soll sich auch der Klopp-Klub FC Liverpool befinden, wo bereits die ehemaligen Bundesliga-Profis Joel Matip, Roberto Firmino, Emre Can und Loris Karius unter Vertrag stehen.

Dem FC Schalke ist es damit nicht gelungen, das Eigengewächs von einer vorzeitigen Vertragsverlängerung zu überzeugen. Dabei hatten die Gelsenkirchener laut "Bild" sogar nochmal nachgebessert was einen neuen Kontrakt anbelangt. Meyer hätte demnach bei einer Unterschrift bis 2021 ab diesem Sommer sechs Millionen Euro auf Schalke pro Jahr verdienen können.

Doch dem U21-Europameister ist es wichtiger, in Zukunft wieder regelmäßig international zu spielen. Und das möglichst in der Champions League. Vorstellungen, für die es bei seinem Heimatverein keine Garantie gibt.