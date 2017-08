Pilzgefahr: Angers-Profis im Desinfektionsbad

In Angers wurden Virsichtsmaßnahmen ergriffen

Um den kürzlich für teures Geld verlegten neuen Naturrasen vor Pilzbefall zu schützen, haben die Verantwortlichen des französischen Erstligisten SCO Angers vor dem Heimspiel gegen OSC Lille (1:1) Vorsichtsmaßnahmen ergriffen.

Alle Spieler sowie die Schiedsrichter mussten vor Anpfiff mit ihren Schuhen - die Pilzgefahr wurde an den Stollen der Schuhe vermutet - ein Desinfektionsbad durchwaten, ehe sie das Spielfeld betreten durften.

Das erinnerte stark an die Szene im Dezember 1967, als Wolfgang Overath, Hannes Löhr, Günter Netzer und Co. vor dem Betreten albanischen Bodens noch auf dem Flughafen von Tirana barfuß ein Desinfektionsbad über sich ergehen lassen mussten, um Albanien vor dem Einführen von Keimen aus Deutschland zu bewahren.

Deutschland scheiterte in dem EM-Qualifikationsspiel durch das 0:0 und verpasste die erste Teilnahme an einer EM-Endrunde. Die Partie ging als "Schmach von Tirana" in die Fußball-Annalen ein.