Wolgograds Gouverneur wünscht sich DFB-Elf

Bundestrainer Löw (r.) und sein Team wären gern gesehener Gast

Der Gouverneur der Region um das russische Wolgograd wünscht sich für die WM eine Partie der deutschen Weltmeister in seiner Stadt. "Eine solche Partie würde uns sehr freuen", sagte Andrey Botcharov, seit 2014 Chef-Politiker der Region, die sich wie keine Zweite in das Gedächtnis der Deutschen und Russen eingebrannt hat.

Vor 75 Jahren entschied die Schlacht um das damalige Stalingrad das Schicksal Europas. Hunderttausende Menschen verloren im Winter 1942/43 ihr Leben. Deshalb wäre ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft an der Wolga von besonderer Bedeutung.

Die Chance auf die "Partie des Friedens" während der WM steht aber nur bei 1:7. Der Weltmeister wird (die Qualifikation vorausgesetzt) bei der Auslosung am 1. Dezember als Gruppenkopf gesetzt sein, und nur das Top-Team der Gruppe H spielt in Wolgograd (28. Juni). Ein Spiel gegen Russland ist ausgeschlossen (gesetzt in Gruppe A).

"Wir müssen die Auslosung abwarten", sagt Botcharov: "Wir freuen uns auf alle Mannschaften, die zu uns kommen." Ein Spiel gegen Deutschland "werden wir weiter verfolgen", so oder so, sagte der Gouverneur und schloss auch Partien der Nachwuchs-Nationalmannschaften nicht aus. Eine offizielle Einladung ist beim DFB aber wohl noch nicht eingegangen.