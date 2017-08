Nächster Insel-Klub an Bayerns Sanches dran

Renato Sanches könnte die Bayern noch verlassen

Renato Sanches spielt in den Personalplanungen des FC Bayern München derzeit keine Rolle mehr. Bislang hat der deutsche Rekordmeister aber noch keinen Abnehmer für den Portugiesen gefunden.

Kurz vor Ende der Transferperiode könnte jetzt noch einmal Bewegung in die Causa Sanches kommen. So vermeldete die "Daily Mail", dass neben Premier-League-Klub FC Liverpool offenbar auch Swansea City am Mittelfeldspieler interessiert sein soll.

Der walisische Klub wird von Paul Clement gecoacht, der unter Carlo Ancelotti mehrere Jahre als Co-Trainer gearbeitet hat. Laut der Zeitung soll Swansea Interesse an einem Leihgeschäft haben. Dies hatten die Bayern-Klubbosse dem 20-Jährigen ohnehin in Aussicht gestellt, um Sanches in den kommenden Monaten mehr Einsatzzeiten zu ermöglichen.

Bei den Münchnern war Renato Sanches bisher nicht über die Rolle des Bankdrückers hinausgekommen. Der Spieler selbst war in den letzten Tagen bereits von Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidžić vom Training freigestellt worden, um sich mit möglichen neuen Arbeitgebern zu befassen. Die endgültige Entscheidung naht.