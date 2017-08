Videobeweis: Effenberg mit neuem Vorschlag

Stefan Effenberg hat eine neue Idee ins Spiel gebracht

Der frühere Nationalspieler Stefan Effenberg hat in der Diskussion um den Videobeweis in der Bundesliga eine ganz neue Variante ins Spiel gebracht.

Der 49-Jährige schlägt Ex-Profis als Video-Assistenten vor. "Ich würde mich da hinsetzen", sagte Effenberg im "hr-Fernsehen": "Es wäre sicher eine Möglichkeit, Ex-Spieler dort einzusetzen, die eine große Erfahrung haben."

An den ersten beiden Spieltagen kam es immer wieder zu Diskussionen, nachdem auch die Video-Assistenten in einigen Situationen nicht für klaren Aufschluss gesorgt hatten. Der Ex-Kapitän des FC Bayern München zeigte dafür kein allzu großes Verständnis: "Du kannst da normalerweise wenn du Erfahrung hast keine Fehler machen, das geht nicht! Fehler vom Schiedsrichter sind okay und auch total nachvollziehbar. Aber wenn die Assistenten da in Ruhe sitzen und alle Mittel haben, dann müssen sie die Dinge auch erkennen."

Stefan Effenberg ist seit 2016 vereinslos. Er arbeitete zuletzt als Trainer für den damaligen Zweitligisten SC Paderborn.