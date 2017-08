Rampenlicht: Wiedergeburt als Knipser

Gefeierter Torschütze in Istanbul: Tolga Ciğerci

Viele bekannte Gesichter spielen weitgehend unbeachtet von der deutschen Presse im Ausland. weltfussball blickt auf einen Ex-Berliner am Bosporus, einen Schweden-Oldie und einen auftrumpfenden Hoffenheim-Flop.

Vier Tore in drei Spielen: Die Bilanz in der laufenden Saison liest sich sehr gut für Galatasarays Tolga Ciğerci. Dabei ist der Deutsch-Türke nicht gerade für seinen ausgeprägten Torriecher bekannt. In 59 Bundesligaspielen gelang ihm ein mageres Törchen.

Doch bei seiner neuen Station ist alles anders. 2016 wechselte Ciğerci von Hertha BSC in die Türkei und glänzt in dieser Spielzeit als Goalgetter. In den ersten beiden Saisonspielen erzielte er jeweils einen Treffer. Am dritten Spieltag schoss er die Löwen mit seinen beiden Toren quasi im Alleingang zum 3:0-Sieg gegen Sivasspor.

Aufstieg mit Hindernissen

Ausgebildet wurde der Rechtsfuß in der Jugend des VfL Wolfsburg. Nach vier Jahren und nur sechs Einsätzen wechselte er zu Borussia Mönchengladbach. Dort wurde er von Sportdirektor Max Eberl als "talentierter und spielstarker Mann" für das Mittelfeld eingeplant, konnte sich aber nicht durchsetzen. Anschließend führte ihn sein Weg 2014 zur Hertha.

Für die alte Dame lief er 39 Mal auf und verbuchte eine Bude sowie fünf Assists für sich. Zum unangefochtenen Stammspieler avancierte er allerdings auch hier nicht. Deshalb zog es ihn in die Türkei, wo Galatasarays Trainer nicht auf ihn verzichten kann. "Tolga spielt wirklich sehr gut. Er ist einer der professionellsten Spieler, die ich je gesehen habe.", lobte ihn Coach Igor Tudor nach der Partie.

Igor Tudor: Tolga gerçekten çok iyi bir performans gösteriyor. Tolga, benim kariyerimde gördüğüm en profesyonel oyunculardan biri. — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 25. August 2017

Alter Schwede? Nichts da!

Nicht nur Ciğerci, sondern auch Markus Rosenberg präsentiert sich zurzeit treffsicher. Für den 34-jährigen Angreifer läuft es derzeit rund mit Malmö FF. Mit dem viel zitierten Fernglas müssen die Konkurrenten auf den Tabellenführer in der schwedischen Allsvenskan schauen - satte zehn Punkte beträgt der Vorsprung auf Djugardens IF.

Wesentlich dazu beigetragen hat auch Rosenberg. Malmös Kapitän netzte in seinen bisherigen 17 Einsätzen fünf Mal und steuerte zudem weitere vier Vorlagen bei. Zuletzt markierte er beim 2:2 Unentschieden gegen IFK Göteborg einen Treffer.

In der Bundesliga ist der 1,84 Meter große Mittelstürmer durch seine Zeit beim SV Werder Bremen bekannt geworden. Dort stieg er 2007 nach seinem Wechsel von Ajax Amsterdam aufgrund seiner Tore schnell zum Liebling der Fans auf, die ihn "Rosi" tauften. Für die Mannschaft von der Weser war er in 123 Erstligaspielen 40 Mal erfolgreich.

In den darauffolgenden Saisons wurde er jedoch immer seltener eingesetzt. Nach einer Leihsaison bei Racing Santander und einem zweijährigen Intermezzo bei West Bromwich Albion kehrte er 2014 zu Malmö FF zurück. Hier stellt er seine Torgefährlichkeit mit 39 Hütten in vier Jahren unter Beweis. Der Altmeister kann es noch.

Ex-Hoffenheimer dreht auf

Dass auch er es kann, zeigt aktuell Eduardo Vargas bei Club Tigres de la UANL in Mexiko. Im Gegensatz zu seiner Zeit in Deutschland bei der TSG Hoffenheim blüht der Chilene in der laufenden Spielzeit auf und hat nach sechs Spieltagen bereits drei Torerfolge auf seinem Konto. Zuletzt überzeugte er mit einem Tor und einem starken Assist beim 3:2 gegen Lobos BUAP.

Seine Zeit im Kraichgau dagegen war eine einzige Enttäuschung. 2015 für sechs Millionen Euro vom SSC Neapel mit viel Voschusslorbeeren geholt, sollte er den gen Liverpool abgewanderten Roberto Firmino ersetzen. Als Torschützenkönig der Copa América waren die Erwartungen entsprechend groß.

Erfüllen konnte er sie nicht. Der Wandervogel zog nach 29 Ligaspielen und lediglich zwei Törchen weiter nach Nordamerika und scheint in seinem zweiten Jahr nun angekommen zu sein. An die "überragenden Leistungen", von denen TSG-Manager Rosen angesichts seiner Erfolge in der Copa bei der Verpflichtung sprach, knüft er nun in Mexiko an.

Jan Bugla