Toljan-Wechsel steht wohl unmittelbar bevor

Jeremy Toljan spielt wohl bald in schwarz-gelb

Der Wechsel vom Hoffenheimer Jeremy Toljan zu Borussia Dortmund soll noch in dieser Wechselperiode über die Bühne gehen. So heißt es in einem jüngsten Medienbericht.

Der "kicker" vermeldete am Dienstag, dass die Vertragsverhandlungen zwischen der TSG Hoffenheim und dem BVB unmittelbar vor dem erfolgreichen Ende stehen. Demnach soll der 23-Jährige geschätzt fünf Millionen Euro Ablöse kosten. Die Dortmunder würden damit auf eine kostenlosen Verpflichtung im nächsten Sommer verzichten, wenn Toljan ablösefrei nach Auslaufen seines Vertrages bei den Kraichgauern wechseln kann.

Im Gegenzug soll bei den Schwarz-Gelben Youngster Felix Passlack für den Rechtsverteidiger weichen. Passlack soll an die Nagelsmann-Elf verliehen werden, um auf mehr Einsatzzeiten in der Bundesliga zu kommen. Bisher ist der 19-Jährige beim BVB nicht über die Reservistenrolle hinausgekommen.

Eine Vollzugsmeldung des Tauschgeschäftes zwischen den beiden Spitzenteams des Oberhauses steht weiterhin noch aus.