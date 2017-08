Bericht: Werder kauft Kruses Austiegsklausel

Der Vertrag von Max Kruse bei Werder Bremen läuft noch bis 2019

Im Sommer 2016 unterschrieb Max Kruse bei Werder Bremen einen Vertrag bis 2019, indem eine Austiegsklausel verankert ist - oder besser war.

Laut "Bild"-Informationen hat Werder die Klausel gegen eine Zahlung in Höhe von drei Millionen Euro aus dem Vertrag von Kruse gestrichen. Manager Frank Baumann wollte sich nicht zu den Spekulationen äußern: "Ich kommentiere keine Vertragsinhalte."

In Kruses Arbeitspapier ist dem Bericht zufolge eine Abmachung notiert, die besagt, dass der 29-Jährige den Klub von der Weser in jedem Jahr bis zum 31. Juli verlassen dürfe. Dafür wäre eine Zahlung in Höhe von 15 Millionen Euro fällig.

Sollte sich also ein Klub für die Verpflichtung von Kruse interessieren, so kann Werder frei verhandeln und womöglich noch eine höhere Summe als die 15 Millionen Euro erzielen.

Doch dass Bremen Kruse loswerden möchte, scheint recht unwahrscheinlich. Der Stürmer gehörte in der letzten Saison mit 15 Liga-Treffern und sieben Vorlagen zu den absoluten Leistungsträgern im Team von Trainer Alexander Nouri.