Verwirrung um Werder-Zahlung an Kruse

Der Vertrag von Max Kruse bei Werder Bremen läuft noch bis 2019

Im Sommer 2016 unterschrieb Max Kruse bei Werder Bremen einen Vertrag bis 2019, indem eine Austiegsklausel verankert ist - oder besser war. Laut übereinstimmenden Medieninformationen hat Werder die Klausel gegen eine Zahlung aus dem Vertrag von Kruse gestrichen.

Unklar ist, wieviel Geld die Grün-Weißen dafür auf den Tisch legen mussten. Laut "Bild" strich Kruse satte drei Millionen Euro ein. Die in Bezug auf Werder gewöhnlich gut informierte "DeichStube" spricht von 300.000 Euro und einem "Handschlaggeschäft" zwischen dem Klub und seinem Angreifer.

Manager Frank Baumann wollte sich nicht zu den Spekulationen äußern: "Ich kommentiere keine Vertragsinhalte."

Gespräche über Vertragsverlängerung laufen an

Der "Deichstube" zufolge wurde in den Gesprächen über die Streichung der Klausel auch schon Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung Kruses in Bremen angeschoben. Derzeit ist der frühere Nationalspieler noch bis 2019 an Werder gebunen.

In Kruses Arbeitspapier war dem Bericht zufolge eine Abmachung notiert, die besagt, dass der 29-Jährige den Klub von der Weser in jedem Jahr bis zum 31. Juli verlassen dürfe. Dafür wäre eine Zahlung in Höhe von 15 Millionen Euro fällig geworden.

Kruse war im vergangenen Sommer für 7,5 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg an den Osterdeich gewechselt. Insbesondere in der abgelaufenen Rückrunde gehörte der Stürmer zu den besten Akteuren des viermaligen deutschen Meisters.