Heidel bestätigt: Höwedes zu Juventus

Höwedes wechselt von Schalke zu Juventus

Nun ist der Transfer nahezu perfekt: Benedikt Höwedes verlässt nach 16 Jahren Schalke 04 und wechselt zu Juventus Turin.

Schalke-Manager Christian Heidel bestätigte die Einigung beider Klubs am Dienstagabend gegenüber "Funke Sport". "Es geht nur noch um kleine Details, Bene kann zum Medizincheck nach Turin fliegen", sagte Heidel. Am Mittwoch dürfte der Deal dann in Italien fixiert werden.

Laut "Bild" leiht der italienische Serienmeister den Weltmeister zunächst für ein Jahr aus. Dafür fließen demnach vier Millionen Euro nach Gelsenkirchen.

Absolviert Höwedes in Turin eine festgelegte Anzahl von Pflichtspielen, soll eine Kaufoption greifen. Nach Angaben des Boulevard-Blattes beläuft sich diese auf 14 Millionen Euro. Zudem enthalte die Vereinbarung Sonderzahlungen in Höhe von zwei Millionen Euro. Diese seien abhängig vom Erfolg Juves in der laufenden Spielzeit.

>> Kommentar zum Höwedes-Abscheid: Ein hausgemachter Drahtseilakt

Höwedes war vor der Saison vom neuen Schalker Trainer Domenico Tedesco als Kapitän abgesetzt worden. Zudem hatte der 29 Jahre alte Routinier zuletzt keinen Stammplatz mehr bei den Königsblauen sicher.

Einen Nachfolger für seinen scheidenden Ex-Abwehrchef möchte Schalke offenbar nicht verpflichten. Laut "Funke Sport" hat eine Gesprächsrunde der Verantwortlichen um Heidel und Tedesco ergeben, dass der Tabellenzehnte der abgelaufenen Saison nicht mehr auf dem Transfermarkt tätig wird.