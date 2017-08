Kramer: Bei Bayer "fehlte mir etwas"

Hat mit der Fohlenelf noch einiges vor: Christoph Kramer

Vier Punkte aus den ersten beiden Spielen, der Sieg im Derby gegen den 1. FC Köln und zudem schwungvoller Offensivfußball - der Saisonstart von Borussia Mönchengladbach ist gelungen. Ex-Nationalspieler Christoph Kramer glaubt an eine Rückkehr ins internationale Geschäft - auch dank der Unterstützung der eigenen Fans.

Im Interview mit der "Sport Bild" erklärt der 26-Jährige, warum die Fohlenelf das Zeug für die Top sechs der Bundesliga hat. "Unser Kader ist in diesem Jahr nicht nur qualitativ, sondern auch in der Breite so gut besetzt, dass wir Ausfälle kompensieren können", so Kramer, der vor allem auf den Zusammenhalt im Team setzt: "Gerade in der Offensive sind wir so gut besetzt, dass es Härtefälle geben wird. Natürlich hat jeder seine eigenen Ziele, aber die der Mannschaft sollten bei allen darüberstehen. Hier darf keiner mürrisch werden".

Der Mittelfeld-Allrounder, der im Vorjahr aus Leverkusen in den Borussia-Park zurückgekehrt war, rechnet mit einem engen Rennen im oberen Tabellendrittel: "Wenn ich an potenzielle Europapokal-Kandidaten denke, fallen mir locker sieben, acht Vereine ein. Am Ende entscheiden zwei, drei Punkte über Europa oder Sofa".

Stimmung in Mönchengladbach "einfach geil"

Ein entscheidender Erfolgsfaktor sind Kramer zufolge die eigenen Anhänger. "Wir spüren, dass die Fans wie eine Wand hinter uns stehen. Das ist riesig, und ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist", so der Weltmeister von 2014, der einen Vergleich zu seinem Ex-Klub zieht: "Vor zwei Jahren habe ich mit Leverkusen in der CL-Quali in Rom gespielt, und es waren rund 200 Anhänger mit dabei. Im Rückspiel dann war das Stadion nicht ausverkauft. Da fehlt mir etwas, um glücklich zu sein auf dem Spielfeld".

Deutlich wohler fühlt sich der gebürtige Solinger in Mönchengladbach: "Bei der Borussia begleiten uns bei jedem Auswärtsspiel Tausende Zuschauer, und im Borussia-Park herrscht immer eine Bombenstimmung. Das ist einfach geil".