Spiridonović unterschreibt für Panionios

Spiridonović verschlägt es nach Griechenland

Srđan Spiridonović wird künftig für Panionios Athen in der griechischen Superleague spielen. Das bestätigte der Klub am Dienstagabend.

Spiridonović hatte seinen bis Sommer 2018 laufenden Vertrag bei Bundesligist Admira Wacker Mödling in der Vorwoche im beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst. Für die Niederösterreicher spielte der 23-Jährige seit 2015. In der abgelaufenen Saison gelang dem Mittelfeldspieler lediglich ein Tor.

Bei Panionios erhielt Spiridonović einen Dreijahresvertrag. In der letzten Saison wurde der Klub Meisterschafts-Fünfter. In der Europa-League-Qualifikation scheiterte man in der 3. Runde an Maccabi Tel Aviv. In der laufenden Meisterschaft fuhr Panionios in den ersten zwei Runden zwei Siege ein.

red