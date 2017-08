"Freigänger" für Transfer-Gespräche

Der Bart wird immer länger: Joe Ledley ist aktuell ohne Verein

Trotz des Schlüsselspiels in der WM-Qualifikation am Samstagabend (ab 20:45 Uhr im weltfussball-Liveticker) in Cardiff gegen Österreich erlaubt der Teamchef von Wales seinen Schützlingen einen "Freigänger" für wichtige Transfergespräche.

ÖFB-Chefcoach Marcel Koller legt aktuell beim Trainingslehrgang in Wien und den Einheiten in der Südstadt hingegen seine ganze Konzentration einer gezielten Vorbereitung auf den vorentscheidenden Hit im ausverkauften Cardiff City Stadium.

Seine Teamspieler wie Kapitän Julian Baumgartlinger oder Aleksandar Dragović, der mit einem Wechsel zu Olympiakos in Verbindung gebracht wird, erhalten keine Genehmigung für "kurzfristige Ausflüge" sowie sportmedizinischen Tests bei einem neuen Verein. "Das Schlechteste ist, wenn ein Spieler weggeht, das können wir nicht verantworten. Man kann die Untersuchungen auch in Wien machen", so der Schweizer.

>> Koller hofft auf ungestörte Vorbereitung

Ausgang vor dem "D-Day"

Sein Gegenüber Chris Coleman lässt da in Wales hingegen Gnade vor Recht ergehen. Joe Ledley dessen Vertrag bei Crystal Palace nicht verlängert wurde, dürfte sich bei Interesse durch einen möglichen neuen Arbeitgeber auch vom Team verabschieden. Der Mittelfeldspieler hatte keine Sommer-Vorbereitung mit einer Mannschaft und muss deshalb aktuell Sonderschichten einlegen, um seine Fitness zu verbessern.

Sollte jedoch ein Verein an eine Verpflichtung von Ledley denken, dann kann der 30-Jährige an seine Zukunft abseits des Nationalteams denken. Der Stammspieler des EM-Halbfinalisten kam bisher auch in allen sechs Partien der WM-Qualifikation zum Einsatz. Für Coleman wären regelmäßige Meisterschaftsspiele für den Mann mit dem Vollbart daher von enormer Bedeutung.

"Es geht um die Zukunft von Joe. Daher kann er bei einem Angebot gehen und für einen Verein unterschreiben", sagte Coleman. "Wenn es diese Situation gibt, dann muss man sich damit auseinandersetzen. Ich kann meinen Spielern diese Chance nicht nehmen. Sie können reisen, wohin sie wollen", meinte der walisische Erfolgscoach.

Schon vor einem Jahr durfte Hal Robson-Kanu vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Moldau das Teamcamp in Vale of Glamorgan verlassen, um seinen Transfer zu West Bromwich Albion unter Dach und Fach zu bringen. "Ich konnte ja schlecht sagen: 'Nein', Hal du darfst nicht gehen, weil wir jetzt ein Meeting haben. Schließlich ging es für ihn um einen neuen Job als Profi. Außerdem wissen die meisten Spieler ja schon länger, was wir im Nationalteam planen."

Arsenal-Star Ramsey soll rechtzeitig fit werden

Bei Wales ist man indes zuversichtlich dass Mittelfeld-Taktgeber Aaron Ramsey für den Schlager gegen Österreich rechtzeitig fit wird. Der 26-jährige war am Dienstag bei der ersten Trainingseinheit im "The Vale Resort" nicht dabei. Ramsey war bei der 0:4-Pleite von Arsenal gegen Liverpool mit einer leichten Wadenverletzung zur Pause ausgetauscht worden.

Seine Pause beim Training des Nationalteams soll sich aber nur um eine reine Vorsichtsmaßnahme handeln. Superstar Gareth Bale, Sam Vokes, Kapitän Ashley Williams und Ben Davies, die mit ihren Vereinen allesamt noch am Sonntag gespielt hatten, absolvierten ohnehin nur eine leichtes Programm.

Die Waliser müssen gegen Österreich in jeden Fall auf die beiden gesperrten Stammkräfte Joe Allen und Neil Taylor verzichten.

Christian Tragschitz, weltfussball.at aus Cardiff