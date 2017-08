Peinlich: OM-Boss erkennt Wunschspieler nicht

Stefan Jovetić hat bei der AS Monaco unterschrieben

Stevan Jovetić hat sich am Dienstag der AS Monaco angeschlossen. Zuvor war der Montenegriner jedoch auch bei Olympique Marseille im Gespräch. Bei einem zufälligen Aufeinandertreffen des OM-Präsidenten mit Jovetić kam es zu einem kuriosen Vorfall.

Jovetić, der zuletzt bei Inter Mailand unter Vertrag stand und leihweise für den FC Sevilla auf Torejagd ging, wurde laut dem englischen "Mirror" am vergangenen Sonntag eigens in einem Helikopter eingeflogen, um den Deal festzumachen. In Monaco konnte der Angreifer direkt den 6:1-Heimerfolg seines neuen Teams gegen Marseille mitfeiern.

Mit im Helikopter saß offenbar Marseilles Präsident Jacques-Henri Eyraud, der mit dem 27-Jährigen ins Gespräch kam, ohne diesen zu erkennen. Eyraud verriet Jovetić dabei, dass OM kurz vor der Verpflichtung eines Stürmers von Inter Mailand namens Jovetić sei. Dieser offenbarte Eyraud schließlich seine Identität und berichtete von seinem Vorhaben, nach Monaco zu wechseln.

Wie der "Mirror" weiter ausführt seit der OM-Präsident nicht besonders erfreut über die Nachricht gewesen. Schließlich ging dieser davon aus, dass Jovetić in Kürze den Medizincheck in Marseille absoliviert.

Beim Liga-Konkurrenten AS Monaco hat Jovetić unterdessen am Dienstag einen Vierjahresvertrag unterzeichnet. Berichten zufolge überweisen die Monegassen rund zehn Millionen Euro an Inter Mailand.