Bierhoff fordert Unterstützung für Werner

Oliver Bierhoff wünscht sich die bedingungslose Unterstützung der Zuschauer

Oliver Bierhoff appelliert nach den vielen Pfiffen gegen Timo Werner in den deutschen Fußballstadien an die Fairness des Publikums. Besonders beim WM-Quali-Duell gegen Norwegen in Stuttgart droht dem Leipziger ein unschöner Empfang.

"Ich hoffe auf Unterstützung der Fans für jeden Nationalspieler, auch für Timo Werner, der mal hier war", sagte der Nationalmannschaftsmanager am Mittwoch während der Pressekonferenz in Stuttgart.

Die Nationalmannschaft setze sich "für Deutschland ein, alle sind mit Herzblut dabei. Egal, wo wir spielen, egal, wer spielt, ich wünsche mir, dass wir unterstützt werden. Das ist mein Appell", so Bierhoff.

In Stuttgart spielt die Auswahl am kommenden Montag gegen Norwegen. 46.000 Eintrittskarten sind für das WM-Qualifikationsspiel verkauft. Vorher geht es in Prag am Freitagabend gegen Tschechien. Im Idealfall könnte der Weltmeister das WM-Ticket für Russland 2018 nach den beiden Spielen sicher haben.

WM kein Selbstläufer

Unterdessen hob Bierhoff die Bedeutung der Rückkehr der beim Confed Cup nicht eingesetzten Topspieler hervor. "Sie sind das Fundament der Mannschaft. Um sie herum kann wieder eine sehr starke Mannschaft entstehen", so der 49-Jährige.

Die gestandenen Stars wie Toni Kroos und Mats Hummels werden das Team in Prag wieder anführen. Bierhoff forderte, den Erfolg beim Confed Cup abzuhaken. Die angestrebte Titelverteidigung bei der WM 2018 in Russland werde kein Selbstläufer, so der Ex-Profi.

"Thomas ist einzigartig"

Eine wichtige Rolle soll auch der beim FC Bayern zuletzt unzufriedene Thomas Müller spielen. "Thomas ist einzigartig. Ich hoffe, dass Bayern bewusst ist, dass er eine Identifikationsfigur des Vereins ist. Ich wünsche mir, dass man sagt, er muss spielen", sagte der Nationalmannschaftsmanager.

"Thomas ist eine feste Größe bei uns", versicherte Bierhoff. "Das ist bei solch einem Verein schon mal so und kann auch in der Nationalmannschaft vorkommen, dass man mal nicht spielt. Er ist sehr ehrgeizig und versucht, sich dennoch eine Distanz zu erhalten. Das zeichnet ihn aus. Er gibt nie auf, er treibt an. Ich bin fest davon überzeugt, dass er mit anderen beim FC Bayern das Fundament ist, das Erfolg garantiert".