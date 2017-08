Baby im Anmarsch: Norwegen ohne Konradsen

Anders Konradsen (l.) verpasst das Spiel gegen die DFB-Elf

Die norwegische Nationalmannschaft wird gegen Deutschland am Montag in Stuttgart ohne Anders Konradsen antreten.

Der Mittelfeldspieler von Rosenborg Trondheim verließ das Trainingscamp in Sandvika am Mittwoch, um seiner hochschwangeren Frau beizustehen. Das Paar erwartet stündlich ein Kind. Nationaltrainer Lars Lagerbäck verzichtet auf eine Nachnominierung.

Norwegen ist mit vier Punkten aus sechs Qualifikationsspielen in der Gruppe C ohne Aussicht auf einen Platz bei der WM 2018 in Russland.