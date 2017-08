Kaiserslautern verpflichtet Bayer-Talent

Joel Abu Hanna durfte in Leverkusen regelmäßig bei den Profis mittrainieren

Der 1. FC Kaiserslautern hat Nachwuchsspieler Joel Abu Hanna verpflichtet. Das bestätigte der Verein am Mittwoch offiziell. Der 19-jährige Defensivspieler kommt von Bayer Leverkusen und erhält bei den Roten Teufeln einen Vertrag bis 2020.

"Ich freue mich, dass ich künftig für einen großen Traditionsverein wie den FCK spielen darf. Ich war am Montag beim Spiel gegen Braunschweig im Stadion, die wahnsinnige Stimmung am Betze hat mir sehr imponiert. Ich freue mich schon sehr darauf, im FCK-Trikot in diesem Stadion auflaufen zu dürfen. Ich möchte mich hier durchsetzen und mit dem FCK eine erfolgreiche Zeit haben", erklärte der deutsche Junioren-Nationalspieler seinen Wechsel in die Pfalz.

"Wir verpflichten einen entwicklungsfähigen Defensivspieler, den wir bei Bayer Leverkusen und in den DFB-Auswahlmannschaften schon über einen längeren Zeitraum beobachten", freute sich Boris Notzon, Sportdirektor Lizenzbereich beim FCK: "Joel ist ein robuster Spieler, der über eine sehr gute Mentalität und Zweikampfhärte verfügt".