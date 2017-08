Höwedes-Wechsel zu Juventus fix

Benedikt Höwedes hat sich von den Schalke-Fans per Twitter verabschiedet

Seit Mittwochabend, einen Tag vor Ende der Transferperiode, ist der Wechsel von Benedikt Höwedes vom FC Schalke 04 zu Juventus in trockenen Tüchern. Nach 16 Jahren verlässt der Weltmeister seinen Heimatverein. In einem Abschiedsbrief setzt der 29-Jährige nun einen Seitenhieb gegen den neuen Schalke-Coach Domenico Tedesco.

Dieser hatte im Bezug auf Höwedes gesagt: "Reisende soll man nicht aufhalten." Darauf nahm der entthronte Kapitän in seinem Schreiben Bezug: "Der FC Schalke 04 ist für mich mehr als nur eine Station. Der Verein ist seit 2001 für mich als Fan, Jugendspieler und Profi ein wesentlicher Teil meines Lebens, dem ich bedingungslos vertraut habe."

In den letzten Wochen sei dieses Vertrauensverhältnis mehrfach auf die Probe gestellt worden. Dass er nicht mehr Spielführer gewesen ist, sei nur ein Teil davon gewesen. "Reisende kann man aufhalten", betonte Höwedes und fügte unmissverständlich hinzu: "Wenn man will". Damit setzte er eine klare Spitze in Richtung Tedesco, der ganz offensichtlich nicht mehr auf den 29-Jährigen setzen wollte.

"Aus voller Überzeugung"

"Ich bin der festen Überzeugung, dass die jetzige Lösung uns allen hilft: Dem Verein, dass es nicht Woche für Woche ein Diskussion über meine Person gibt. Mir selbst, dass ich eine unbelastete Situation vorfinde", blickte Höwedes schließlich nach vorn, für den die neue Situation immer noch etwas ungewohnt ist: "Hätte man mich vor 4 Wochen gefragt, ob ich in dieser Transferperiode ins Ausland gehe, hätte ich ihn für verrückt erklärt. Seit heute ist es Realität. Und ehrlich gesagt bin ich immer noch etwas sprachlos."

Mehrfach habe er zu anderen Vereinen wechseln können. Jedes Mal habe er sich bewusst für einen Verbleib bei seinem Jugendverein entschieden und einen Wechsel innerhalb der Bundesliga kategorisch ausgeschlossen, so der ausgeliehene Schalker: "Aus vollster Überzeugung."

Sein größter Wunsch sei es, dass der FC Schalke 04 eine erfolgreiche Saison spielt und nächste Saison wieder in Europa vertreten ist: "Ich werde als Fan im Stadion stehen und der Mannschaft die Daumen drücken, wenn es meine Zeit zulässt. So, wie damals gegen Mainz! So, wie es unzählige Freunde und Bekannte auf der Geschäftsstelle und im Umfeld verdient haben."