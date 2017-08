Bierhoff verteidigt Thomas Müller

Bierhoff (li.) hat sich für Müller eingesetzt

Der Deutsche Fußball-Bund erhofft sich von Bayern München eine höhere Wertschätzung für Weltmeister Thomas Müller.

"Thomas ist einzigartig. Ich hoffe, dass Bayern bewusst ist, dass er eine Identifikationsfigur des Vereins ist. Ich wünsche mir, dass man sagt, er muss spielen", sagte Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff am Mittwoch während der DFB-Pressekonferenz in Stuttgart.

Müller hatte zuletzt beim Rekordmeister nur eine Reservistenrolle inne. "Ich weiß nicht genau, welche Qualitäten der Trainer sehen will. Aber meine sind scheinbar nicht hundertprozentig gefragt", hatte der Offensivspieler nach seinem Kurzeinsatz am Samstag bei Werder Bremen (2:0) in Richtung des Bayern-Trainers Carlo Ancelotti gesagt.

"Fundament, das Erfolg garantiert"

"Thomas ist eine feste Größe bei uns", versicherte hingegen Bierhoff. "Das ist bei solch einem Verein schon mal so und kann auch in der Nationalmannschaft vorkommen, dass man mal nicht spielt. Er ist sehr ehrgeizig und versucht, sich dennoch eine Distanz zu erhalten. Das zeichnet ihn aus. Er gibt nie auf, er treibt an. Ich bin fest davon überzeugt, dass er mit anderen beim FC Bayern das Fundament ist, das Erfolg garantiert."

Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidžić versuchte am Abend bei "Sport1", die Diskussion zu beruhigen. "Wir wissen alle, wie wichtig Thomas Müller für uns ist. Aber dass wir eine starke Mannschaft mit einer starken Offensive haben, wissen wir auch", sagte er. Auch Mats Hummels betonte im "Bild"-Interview: "Er hat unglaubliche Qualitäten. Er ist einfach ein unglaublich wichtiger Faktor."