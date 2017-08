BVB bastelt an Last-Minute-Deal mit City-Juwel

City-Juwel Jadon Sancho (r.) soll zum BVB wechseln

Borussia Dortmund hat seine Aktivitäten auf dem Transfermarkt für diesen Sommer offenbar noch nicht abgeschlossen. Stattdessen soll kurz vor Toreschluss noch ein Talent von Manchester City zum BVB kommen.

Wie der "kicker" berichtet, steht der erst 17 Jahre alte Jadon Sancho nach wie vor auf dem Einkaufszettel des Revierklubs - trotz der erst am Montag verkündeten Verpflichtung von Andriy Yarmolenko. Sancho, seines Zeichens U18-Nationalspieler Englands, sieht unter City-Teammanager Pep Guardiola keine Chance auf Einsatzzeiten im Profi-Team.

In Manchester sorgt der auf beiden Außenbahnen einsetzbare Flügelstürmer allerdings derzeit für Negativ-Schlagzeilen. Dem "Telegraph" zufolge weigert sich Sancho seit Wochen, am Training der Sky Blues teilzunehmen. Die Nichtberücksichtigung für die USA-Reise des Premier-League-Klubs habe ihn derart verägert, dass er in einen Streik getreten sei - Ousmane Dembélé lässt grüßen. Laut "Goal" hat sich der Teenager offiziell krank gemeldet.

Sancho besichtigte das BVB-Trainingsgelände

Dennoch basteln die Verantwortlichen der Borussia fleißig an dem Last-Minute-Deal. Bereits Ende Juni besichtigte Sancho nach Informationen der "Ruhrnachrichten" das Trainingsgelände des BVB in Brackel. Mitte Juli soll sich Sancho schon von seinen Teamkollegen bei City verabschiedet haben.

Sancho wäre für die Dortmunder ein echtes Schnäppchen: Da der Youngster nach Auskunft von City-Insidern dort noch keinen Profi-Vertrag besitzt, wäre bei einem Wechsel nur eine Ausbildungsentschädigung fällig. Diese würde sich auf umgerechnet rund 550.000 Euro belaufen.

Allerdings hat neben dem BVB unter anderem auch der FC Arsenal seine Fühler nach dem Rechtsfuß ausgestreckt.