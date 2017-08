Offiziell! BVB holt Super-Talent von ManCity

City-Juwel Jadon Sancho (r.) soll zum BVB wechseln

Borussia Dortmund hat am letzten Tag der Transferperiode noch einen neuen Spieler verpflichtet. Super-Talent Jadon Sancho von Manchester City wechselt zum BVB.

Dort unterschreibt der 17-Jährige einen "längerfristigen Vertrag", wie die Dortmunder mitteilten. Laut "kicker" zahlt der Pokalsieger für den auf beiden Außenbahnen einsetzbare Flügelstürmer eine Ablösesumme von sieben Millionen Euro. Sancho, seines Zeichens U18-Nationalspieler Englands, sah unter City-Teammanager Pep Guardiola keine Chance auf Einsatzzeiten im Profi-Team.

"Wir freuen uns sehr, dass Jadon Sancho, der zur Zeit eines der größten Talente im europäischen Fußball ist, unbedingt beim BVB spielen will und wird. Wir sind überzeugt, dass wir diesem noch sehr jungen Spieler dabei helfen können, sein Spiel weiterzuentwickeln und mittelfristig eine echte Bereicherung für unser Team zu werden", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

Sancho bei ManCity in Streik?

In Manchester sorgt der Youngster zuletzt für Negativ-Schlagzeilen. Dem "Telegraph" zufolge weigerte sich Sancho seit Wochen, am Training der Sky Blues teilzunehmen.

Die Nichtberücksichtigung für die USA-Reise des Premier-League-Klubs habe ihn derart verärgert, dass er in einen Streik getreten sei - Ousmane Dembélé lässt grüßen. Laut "Goal" hat sich der Teenager offiziell krank gemeldet.

Der "kicker" berichtet dagegen, Sancho habe seinen Ausbildungsvertrag bei City regelkonform gekündigt. Von einem Streik könne keine Rede sein. Die Verhandlungen mit Sancho seien in Absprache mit den Engländern geführt worden. Bereits Ende Juni hatte Sancho das Trainingsgelände des BVB in Brackel besichtigt.

🤝 Der BVB verpflichtet Toptalent Jadon #Sancho (17) von @ManCity! // Borussia Dortmund sign Jadon Sancho from Manchester City! pic.twitter.com/sQdseX0ulO — Borussia Dortmund (@BVB) 31. August 2017

Dembélés Rückennummer neu vergeben

Neben dem BVB hatte unter anderem auch der FC Arsenal seine Fühler nach dem Rechtsfuß ausgestreckt. Dieser will jetzt aber in Dortmund den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen.

Sancho erhält bei der Borussia das Trikot mit der Rückennummer 7, das durch den Wechsel Dembélés zum FC Barcelona frei geworden ist.