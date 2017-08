Bundesliga-Wechsel von Subotić wohl vom Tisch

Neven Subotić wird den BVB nicht innerhalb der Bundesliga verlassen

BVB-Reservist Neven Subotić wird am letzten Tag der Transferperiode nicht innerhalb der Bundesliga wechseln. Das berichtet das Fachmagazin "kicker".

Demnach gibt es im deutschen Oberhaus aktuell keine Interessenten für den 28-Jährigen, der noch bis 2018 an die Borussia gebunden ist. Im europäischen Ausland sei die Auswahl möglicher Wechsel-Optionen zwar größer. Fraglich sei allerdings, ob die interessierten Klubs zu den sportlichen Ambitionen des Innenverteidigers passen, so der "kicker" weiter.

Subotić, der sich trotz zahlreicher Angebote in den letzten Wochen für einen Verbleib in Dortmund entschieden hatte, spielt unter dem neuen Trainer Peter Bosz erneut nur eine Nebenrolle. Hinter Sokratis, Marc Bartra und Ömer Toprak ist der frühere serbische Nationalspieler nur Innenverteidiger Nummer vier.

Zudem greift in absehbarer Zeit auch noch Dan-Axel Zagadou in den Konkurrenzkampf in der Abwehrzentrale ein. Der 18-Jährige wird derzeit auf der Position links in der Viererkette gebrauch, weil Marcel Schmelzer und Raphaël Guerreiro noch ausfallen.

Aus sportlicher Sicht würde ein Last-Minute-Wechsel für Subotić also durchaus Sinn ergeben. Ob dieser sich noch realisieren lässt, steht auf einem anderen Blatt.