Medien: Aubameyang bietet sich bei Real an

Pierre-Emerick Aubameyang (l.) spielt seit 2013 für den BVB

Michael Zorc von Borussia Dortmund hat einem Wechsel von Pierre-Emerick Aubameyang in diesem Sommer bereits einen Riegel vorgeschoben: "Wir planen mit ihm", so der Sportdirektor zuletzt gegenüber dem "ZDF". Nichtsdestotrotz werden am Deadline Day Stimmen aus Spanien laut, der Gabuner selbst habe sich nun bei seinem Wunschverein Real Madrid ins Spiel gebracht.

Dem spanischen Portal "Diario Gol" zufolge hat der Angreifer Real Madrids Präsident Florentino Pérez kontaktiert, um in letzter Minute einen Wechsel in die Primera División einzuleiten. Der Bericht stützt sich dabei auf Aubameyangs Traum, einmal im Trikot der Königlichen auflaufen zu können. "Ich möchte mit Cristiano Ronaldo spielen", wird der 28-Jährige außerdem mit Bezug auf sein Umfeld zitiert.

Im Angriff würde der BVB-Torjäger Gareth Bale bei Real Madrid verdrängen. Allerdings soll Trainer Zinédine Zidane selbst kein großer Bewunderer von Aubameyang sein und den Waliser im Sturm vorziehen.

Ob ein Wechsel des Torschützenkönigs der vergangenen Bundesliga-Saison nach Spanien in diesem Transferfenster noch über die Bühne geht, darf ohnehin stark bezweifelt werden. Zuletzt betonte der Gabuner im Interview mit der "Welt am Sonntag", dass er sich "in Dortmund wie zu Hause" fühlt. Dabei spekulierten englische Medien erst kürzlich, dass auch Manchester City vor dem Ende des Transferfensters ein Angebot für den Dortmunder abgeben will.

Dass es Aubameyang noch zu den Citizens ziehen könnte, schloss Zorc unterdessen aus: "Da habe ich nichts von gehört." Möglich, dass nach den wochenlangen Gerüchten um den BVB-Angreifer bald Ruhe einkehrt.