ÖFB-Frauen sind stark in Bundesliga vertreten

Viktoria Schnaderbeck und Manuela Zinsberger Teamkolleginnen beim FC Bayern

Knapp ein Monat nach dem sensationellen Halbfinaleinzug bei der Frauen-EM beginnt für zahlreiche ÖFB-Teamspielerinnen der Liga-Alltag in Deutschland. Nicht weniger als 15 Österreicherinnen sind in der am Wochenende startenden 1. Bundesliga engagiert. Die größten Kontingente bilden ein Quartett beim Cup-Finalisten SC Sand sowie Trios bei Vizemeister Bayern München und dem MSV Duisburg.

Nina Burger, Verena Aschauer, Laura Feiersinger und die bei der EM auf Abruf im Kader gestandene Adina Hamidovic (neu von St. Pölten) sind beim SC Sand unter Vertrag. Bei den Bayern spielen Manuela Zinsberger, Carina Wenninger und Viktoria Schnaderbeck, für Duisburg treten Virginia Kirchberger, Barbara Dunst und Lisa Makas (derzeit verletzt) an. Sarah Zadrazil und Marina Georgieva sind bei Turbine Potsdam im Einsatz, und auch Sarah Puntigam (SC Freiburg), Katharina Schiechtl (Werder Bremen) sowie Nicole Billa (Hoffenheim/derzeit verletzt) kicken in der starken Liga des Nachbarlandes.

Zählt man die 2. Bundesliga hinzu, so finden sich insgesamt 17 Österreicherinnen bei deutschen Clubs.

apa