Lasogga-Wechsel immer noch in der Schwebe

Scheitert Lasoggas Wechsel noch an Formalitäten?

Der Transfer von Angreifer Pierre-Michel Lasogga vom Hamburger SV zum englischen Zweitligisten Leeds United wird zur Hängepartie.

Wie "Sky" am Donnerstagmittag berichtete, fehlt eine Formalie seitens der Engländern. Deswegen weilt Lasogga weiter in Leeds, um den Wechsel bis zum Ende der Transferperiode noch zu finalisieren. Der TV-Sender korrigierte einen ursprünglichen Beitrag, in dem der HSV als Verursacher der Verzögerung genannt wurde.

Bereits am Dienstag hatte der HSV das Ausleihgeschäft für eine Saison als perfekt gemeldet, den entsprechenden Twitter-Eintrag später aber wieder gelöscht - er wurde versehentlich zu früh gepostet.

Lasogga spielt beim HSV keine Rolle mehr

Lasogga spielt seit Sommer 2013 für den HSV und besitzt an der Elbe noch einen Vertrag bis 2019. In den Planungen von Trainer Markus Gisdol spielt der bullige Stürmer aber keine Rolle mehr.

"Wir wünschen Pierre alles Gute für die neue Herausforderung in England und drücken die Daumen im Aufstiegsrennen mit Leeds", hatte HSV-Sportchef Jens Todt im Zuge der verfrühten Wechsel-Bekanntgabe mitgeteilt.