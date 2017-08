Fix! Bayer holt 22-Mio.-Talent aus Piräus

Panagiotis Retsos wechselt als Rekordeinkauf zu Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen hat das griechische Abwehrtalent Panagiotis Retsos von Olympiakos Piräus verpflichtet. Medienberichten zufolge ist der 19-Jährige der teuerste Neuzugang der Klubgeschichte.

Retsos unterschreibt bei der Werkself einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2022. Die Rheinländer sollen satte 22 Millionen Euro für den Nationalspieler an den Serienmeister Griechlands überwiesen haben.

"Panagiotis Retsos hatte einige Angebote von Topklubs, die in diesem Jahr international spielen. Umso erfreulicher ist es für uns, dass er sich für Bayer 04 Leverkusen entschieden hat", sagte Bayer-Sportdirektor Rudi Völler. "Panagiotis ist ein junger Profi mit besonderen Anlagen und passt perfekt in unser Anforderungsprofil. Er ist eine Investition in die Zukunft des Vereins."

Auch Leverkusens Trainer Heiko Herrlich zeigte sich begeistert über den Neuzugang. Mit Retsos habe Bayer den Spieler bekommen, "den wir immer ganz oben auf der Liste hatten. Es ist schön, dass unsere Klubführung die Sache erfolgreich durchgezogen hat. Es war nicht einfach, denn ein solch talentierter Junge wie Panagiotis weckt viele Begehrlichkeiten. Ich freue mich sehr, dass wir uns durchsetzen konnten."

Retsos, der bei Olympiakos zum jüngsten Kapitän der Vereinsgeschichte avancierte, freut sich auf die neue Herausforderung. "Bayer Leverkusen hat in den vergangenen Jahren trotz großer nationaler Konkurrenz immer in der Champions League gespielt, das hat mich sehr beeindruckt", erklärte Retsos. Das Angebot aus Leverkusen mache ihn "stolz". Die Bundesliga sei für ihn "eine der besten und attraktivsten Ligen in Europa".