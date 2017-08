Liverpool schnappt sich Oxlade-Chamberlain

Alex Oxlade-Chamberlain (l.) läuft künftig zusammen mit Liverpools Sadio Mané auf

Der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp verstärkt seinen Kader mit Mittelfeldspieler Alex Oxlade-Chamberlain vom Mitkonkurrenten FC Arsenal. Dies bestätigten beide Klubs am Donnerstag.

Der 24 Jahre alte englische Nationalspieler, der zuvor einen Wechsel zum FC Chelsea ausgeschlagen hatte, soll einen Fünfjahresvertrag beim Klub von der Anfield Road erhalten. Für die Dienste von Oxlade-Chamberlain greifen die Reds offenbar tief in die Tasche und überweisen rund 38 Millionen Euro an die Londoner. Sein Wochen-Salär soll sich auf 195.000 Euro belaufen.

"Ich bin sehr froh, beim FC Liverpool unterzeichnet zu haben", richtete sich der Neuzugang in einer kurzen Videobotschaft am Donnerstag an die Reds-Anhänger. Oxlade-Chamberlain befindet sich derzeit bei der englischen Nationalmannschaft und bereitet sich auf das WM-Qualifikationsspiel gegen Malta vor.

Klopp hatte Oxlade-Chamberlain schon BVB-Zeiten im Blick

Jürgen Klopp freute sich, dass der Deal am letzten Tag vor Ablauf der Wechselfrist über die Bühne gehen konnte: "Ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir Alex verpflichtet haben. Seit dem letzten Spieltag habe ich darauf gewartet und gehofft, dass wir diesen Transfer realisieren können."

Der ehemalige BVB-Trainer hat den englischen Nationalspieler bereits länger auf dem Zettel. "Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich ihn gesehen habe. Das war 2014 in Dortmund. Er kam als Einwechselspieler ins Spiel und sorgte direkt für Belebung. Schon als junger Spieler stand er wegen seiner Geschwindigkeit und seiner Einstellung in einem so großen Spiel heraus", erinnert sich Klopp.

Oxlade-Chamberlain bestritt seit seinem Wechsel vom FC Southampton zum FC Arsenal im August 2011 198 Spiele für Arsenal. 20 Tore konnte "The Ox" für die Gunners erzielen.