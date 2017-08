BVB-Wunderkind für DFB-Elf nominiert

Youssoufa Moukoko (r.) trägt künftig den DFB-Adler auf der Brust

Mit gerade einmal zwölf Jahren sorgt Youssoufa Moukoko in der B-Junioren-Bundesliga mit Toren am Fließband für Furore. Jetzt wurde der Jungspund erstmals für die deutsche U16-Nationalmannschaft nominiert.

Der bullige Angreifer ist der mit Abstand jüngster Spieler im Aufgebot für die anstehenden Länderspiele gegen Österreich (11. und 13. September.), das sich ansonsten nur aus Akteuren des Jahrgangs 2002 zusammensetzt.

Michael Feichtenbeiner hat den #U16-Kader nominiert und Einen dabei, der zuletzt oft in den Schlagzeilen stand...https://t.co/5G6F9HOg9T pic.twitter.com/s9ZGhh9uoZ — DFB-Junioren (@DFB_Junioren) 31. August 2017

"Bei den beiden letzten Lehrgängen in Ruit und Wenden waren insgesamt knapp 50 Spieler dabei, die uns beim Sichtungsturnier in Duisburg aufgefallen sind", erklärte Auswahltrainer Michael Feichtenbeiner auf der DFB-Homepage: "Die Leistungen in beiden Lehrgängen waren sehr positiv. Dies gilt es nun für die 22 Spieler, die für die anstehenden Länderspiele gegen Österreich nominiert wurden, zu bestätigen. Für 15 Spieler wird es das erste Länderspiel werden."

Youssoufa Moukoko erzielte in den ersten vier Bundesligaspielen für die Dortmunder U17 bisher zehn Tore. Eine atemberaubende Quote, an die der Stürmer jetzt im DFB-Dress anknüpfen soll.