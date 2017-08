ÖFB-U21 testet für EM-Qualifikation

Mit zwei Testspielen gegen Finnland und Kroatien bereitet sich Österreichs U21-Fußballnationalteam auf die im Oktober anstehenden EM-Qualifikations-Partien gegen Russland und Armenien vor. Teamchef Werner Gregoritsch muss am Freitag in Hartberg (ab 20:20 Uhr im weltfussball-Liveticker) und am Montag in Gleisdorf allerdings einige Spieler vorgeben.

Hannes Wolf, bei Salzburg zuletzt in beeindruckender Form, Sandro Ingolitsch und Sascha Horvath fallen für die Länderspiele verletzt aus, Adrian Grbic, Philipp Seidl und Nikola Zivotic sind an ihrer Stelle ins Aufgebot nachgerückt. Auch Innenverteidiger Stefan Posch (Hoffenheim) hat sich einen Bänderriss im Knöchel zugezogen und muss passen.

>> Drei Absagen für ÖFB-U21-Auswahl

Im Oktober geht Gregoritsch mit seiner Truppe dann auf Ost-Tournee. Am 6. steht in Moskau das Duell mit Russland, am 10. in Eriwan jenes mit Armenien am Programm. Den Auftakt in die EM-Quali konnte man im Juni mit dem 3:0 gegen Gibraltar wie erwartet erfolgreich gestalten. Weitere Gegner sind im November Serbien und Mazedonien.

apa/red