Hertha BSC verliert Stadtderby gegen Union

Hertha BSC verliert Testspiel gegen Union Berlin

Bundesligist Hertha BSC hat im Testspiel gegen den Stadtrivalen Union Berlin eine Niederlage kassiert.

Die Mannschaft von Trainer Pál Dárdai unterlag dem Zweitligisten 0:2 (0:0). Philipp Hosiner brachte die Eisernen per Handelfmeter in der 72. Spielminute in Führung. Kurz darauf erhöhte Lennard Maloney (77.).

"Für uns war das ein richtig gutes Trainingsspiel mit guten Zweikämpfen und vielen Läufen", sagte Dárdai, "die Jungs, die zum Teil nicht so viel gespielt haben, mussten richtig ackern, deshalb sind wir zufrieden. Leider haben wir unser altes Manko gezeigt und keine Tore geschossen."

Hertha BSC: Kraft - Plattenhardt, Stark, Langkamp, Weiser - Skjelbred (60. Krebs), Lustenberger - Mittelstädt (54. Kurt), Stocker, Covic (46. Zografakis) - Esswein (46. Jastrzembski)

Union Berlin: Mesenhöler - Kurzweg, Schößwendter, Parensen, Uchida - Fürstner (87. Opfermann), Daube - Taz (66. Maloney), Kahraman (87. Kanther) , Gogia - Hosiner

Tore: 0:1 Hosiner (72., HE), 0:2 Maloney (77.)