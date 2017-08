Hoffenheim feiert Schützenfest gegen Bezirksligisten

Daumen hoch - Mark Uth traf im Testspiel viermal

1899 Hoffenheim hat in einem Testspiel während der Länderspielpause ein Schützenfest beim Bezirksligist Friedrichshaller SV gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann besiegte den Achtligisten mit 18:0 (11:0).

Der zur Halbzeit ausgewechselte Stürmer Mark Uth erzielte vier Tore, ebenso häufig traf Rückkehrer Sejad Salihović, der seit Anfang August bei der TSG mittrainiert und sich für einen Vertrag empfehlen möchte. Auch Neuzugang Felix Passlack erzielte sein erstes Tor für die Kraichgauer.

In der Bundesliga hatte Hoffenheim vier Punkte aus den ersten beiden Spielen geholt. In der Champions-League-Qualifikation war man gegen Liverpool ausgeschieden und muss mit der Teilnahme an der Europa League vorlieb nehmen.

Startelf Hoffenheim: Draband, Polanski, Demirbay, Schulz, Uth, Hübner, Akpoguma, Salihović, Passlack, Rossipal, Otto