Altach holt Mittelfeldmann aus Kamerun

Georg Zellhofer freut sich über einen neuen "Perspektivspieler"

Bundesligist SCR Altach hat Samuel Gouet aus der APEJES Academy verpflichtet. Der 19-jährige Mittelfeldspieler hat einen Vertrag bis Sommer 2020 unterschrieben.

Guet ist der Teamkapitän der kamerunischen U20-Auswahl und vermochte in mehreren Probetrainings im "Ländle" zu überzeugen. "Ich will mich so schnell wie möglich integrieren und alles für den Klub und die Mannschaft geben", so Gouet. Georg Zellhofer, Geschäftsführer Sport, meint: "Er bringt alle Fähigkeiten mit, um unser Mittelfeld langfristig zu verstärken." Mit Stürmer Michael Cheukoua haben die Altacher ja noch einen Kameruner unter Vertrag.

red