Perfekt! Dragović kickt für die Foxes

Seine Berater haben das Ding geschaukelt, während Dragović beim Team weilte

ÖFB-Teamverteidiger Aleksandar Dragović hat sein Traumziel erreicht und kickt in der Premier League. Leicester City leiht den 26-Jährigen ein Jahr von Bayer Leverkusen aus.

Die Foxes bestätigten den Deal um 23:45 Uhr. Davor gab's alle paar Stunden diverse Wasserstandsmeldungen um den begehrten Innenverteidiger, der zuletzt bei Bayer nicht zum Zug kam.

Wiedersehen mit Christian Fuchs

Bei Leicester kommt es für Dragović zu einem Wiedersehen mit dem früheren ÖFB-Kapitän Christian Fuchs. Der Linksverteidiger, der seine Karriere im Nationalteam nach der verpatzten EM im Vorjahr in Frankreich beendet hat, konnte dem Wiener vorab aber nicht vorschwärmen. Der 31-Jährige weilt in der Länderspielpause aus familiären Gründen in den USA.

Leicester hatte Dragović laut englischen Medienberichten bereits seit längerer Zeit unter Beobachtung. Abwehrchef des Meisters von 2016 ist Wes Morgan. Zuletzt bildete Harry Maguire mit dem Kapitän die Innenverteidigung. Der 24-Jährige war im Sommer für 13,7 Mio. Euro von Absteiger Hull City gekommen. Dritter Dragović-Konkurrent wäre der Deutsche Robert Huth, der zuletzt aber mit Knöchelproblemen zu kämpfen hatte.

In England hat Dragović bisher noch nicht gespielt. Der Wiener war 2011 von der Austria zum FC Basel gewechselt. Vom Schweizer Serienmeister ging es 2013 für kolportierte neun Millionen Euro zu Dinamo Kiev. Im Vorsommer verkauften die Ukrainer den Abwehrspieler dann für die doppelte Summe an Leverkusen. Dragović war damit für ein Jahr Österreichs teuerster Fußballer. Seit diesem Sommer ist er hinter Marko Arnautović (für 27,9 Mio. zu West Ham United) und Kevin Wimmer (für 19,5 Mio. zu Stoke City) die Nummer drei.

Mehr dazu:

>> Dragović vor Transfer zu Leicester City?

>> Dragović bleibt bei Bayer Leverkusen

>> Dragović vor Wechsel zu Olympiakos?

apa/red