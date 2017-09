Mbappé, Origi & Co.: So lief der Deadline Day

Jede Menge los am Deadline Day

Der Deadline Day 2017 ist Geschichte - zumindest in den meisten europäischen Ländern. Viele Klubs sind am letzten Tag der Wechselperiode noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden.

Auch in der Bundesliga glühten am Donnerstag die Drähte vieler Manager. Während Borussia Dortmund mit Top-Talent Jadon Sancho oder der SC Freiburg mit Ryan Kent junge Perspektivspieler unter Vertrag nahmen, verpflichteten Klubs wie RB Leipzig (Kevin Kampl), der VfL Wolfsburg (Divock Origi) oder Werder Bremen (Ishak Belfodil) potenzielle Soforthilfen.

Im Gegenzug verabschiedeten sich Stars wie Benedikt Höwedes, Renato Sanches und Aleksandar Dragović aus der deutschen Eliteliga.

Highlight des Tages war der Wechsel des europaweit umworbenen Shootingstars Kylian Mbappé, der die AS Monaco Richtung Paris verließ - offiziell als Leihgabe.

Die Highlights des Deadline Days zum Nachlesen:

+++ 00:17 Uhr: Swansea lässt Llorente zu den Spurs ziehen - Bony kehrt zurück +++

Das Stürmerkarussell kommt in Fahrt: Swansea City muss Torjäger Llorente nach einer bärenstarken Debüt-Saison in der Premier League nach nur einem Jahr wieder ziehen lassen. Der 15-fache Torschütze der abgelaufenen Spielzeit schließt sich Vizemeister Tottenham an.

Trost für die Schwäne: Fanliebling Wilfried Bony kehrt im Gegenzug ins Liberty Stadium zurück. Der Ivorer verlässt Manchester City nach zweieinhalb frustrierenden Jahren.

+++ 00:05 Uhr: Benfica holt Gabigol und gibt Mitroglou ab +++

Portugals Spitzenklub Benfica hat seine Angriffsreihe noch einmal durcheinandergewirbelt: Während Sturmtank Kostas Mitroglou die Adler Richtung Marseille verlässt, wechselt der einst hoch gehandelte, doch in der Serie A bei Inter gefloppte Gabriel Barbosa, genannt Gabigol, leihweise nach Lissabon.

+++ 00:02 Uhr: Zappacosta verstärkt Chelsea +++

Im Endspurt haben die Blues wie erwartet den italienischen Nationalspieler Davide Zappacosta verpflichtet. Der 25-jährige Rechtsverteidiger kommt vom FC Turin zum amtierenden Meister. "Sky"-Berichten zufolge sind sich die Klubs über eine Ablösesumme in Höhe von 25 Millionen Euro einig geworden.

+++ 00:00 Uhr: Das war's - der Deadline Day 2017 ist Geschichte! +++

Jetzt ist das Transferfenster auch in England, Frankreich und Italien geschlossen! Der eine oder andere Last-Minute-Deal dürfte in den kommenden Minuten aber noch durchsickern...

+++ 23:47 Uhr: Bayer bestätigt Dragović-Abgang +++

Kurz vor Mitternacht hat Bayer Leverkusen den Abschied von Aleksandar Dragović perfekt gemeldet. Der Innenverteidiger schließt sich auf Leihbasis bis zum Saisonende Leicester City an. Im Anschluss haben die Foxes dem "Kurier" zufolge die Möglichkeit, den 26-Jährigen fest zu verpflichten.

+++ 23:23 Uhr: Barkley bleibt wohl in Everton +++

Schlechte Karten für Chelsea: Obwohl Toffees-Star Ross Barkley laut "SSNHQ" schon zum Medizincheck in London weilte, soll der Transfer geplatzt sein. Demnach hat der 23-Jährige im allerletzten Moment einen Rückzieher gemacht und will nun doch beim FC Everton bleiben. Das fällt ihm ja früh ein...

+++ 23:15 Uhr: Dicker Fisch für Leicester? +++

Sollte dieses Gerücht stimmen, dürften sich die Verantwortlichen in Leicester auf die Schultern klopfen: Als Reaktion auf den Abgang von Nampalys Mendy (zu OGC Nizza zurückgekehrt) und den drohenden Verlust von Danny Drinkwater sollen die Foxes den portugiesischen Europameister Adrien Silva von einem Wechsel überzeugt haben. Der 28-Jährige von Sporting Lissabon soll sich der "BBC" zufolge schon in England aufhalten, um letzte Details zu klären.

In der Vergangenheit waren zahlreiche Spitzenklubs mit ihren Offerten für Mittelfeld-Ass Adrien Silva gescheitert. Bekommt Leicester den Zuschlag?

+++ 22:45 Uhr: Chelsea hofft auf Transfer-Dreierpack +++

Glaubt man dem "Telegraph", dann arbeitet der FC Chelsea im Augenblick an drei Transfers. Torino-Ass Davide Zappacosta, Danny Drinkwater von Leicester City und Evertons Ross Barkley sollen nach Möglichkeit noch an der Stamford Bridge aufschlagen. Viel Zeit bleibt dem englischen Meister allerdings nicht mehr...

+++ 22:10 Uhr: Wer bringt die Lawine ins Rollen? +++

Viel Zeit bleibt den Premier-League-Teams nicht mehr, um den einen oder anderen Last-Minute-Deal einzufädeln. Die großen Namen lassen noch auf sich warten. Dabei werden unter anderem Alexis Sánchez, Riyad Mahrez und Mamadou Sakho noch als Wechselkandidaten gehandelt. Es bleibt spannend!

+++ 21:30 Uhr: VfB und 96 gucken in die Röhre - Freiburg leiht Liverpool-Bubi Kent +++

Am späten Abend hat der SC Freiburg einen echten Transfer-Coup gelandet: Obwohl der VfB Stuttgart und Hannover 96 zuletzt intensiv um Liverpool-Talent Ryan Kent gebuhlt haben, hat der Klub aus dem beschaulichen Breisgau letztlich den Zuschlag erhalten. Der Sportclub leiht den 20-Jährigen für ein Jahr aus.

Ryan Kent joins SC Freiburg on season-long loan: https://t.co/ygI923LJ1U pic.twitter.com/1WzAEV9ERY — Liverpool FC (@LFC) 31. August 2017

+++ 21:10 Uhr: Die teuersten Bundesliga-Transfers des Sommers +++

Tolisso, Dembélé, Modeste und Co. - die abgelaufene Transferperiode der Bundesliga hatte es in sich. Die DPA hat die teuersten Deals des Sommers noch einmal zusammengefasst...

+++ 20:45 Uhr: Dragović auf dem Weg nach Leicester? +++

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge gibt Bayer Leverkusen seinen österreichischen Innenverteidiger Aleksandar Dragović nach nur einem Jahr schon wieder ab. Das Ziel des 26-Jährigen soll Premier-League-Klub Leicester City sein. Im vergangenen Jahr hatte Bayer stolze 18 Millionen Euro nach Kiew überwiesen, um Dragović ins Rheinland zu locken - ein einziges großes Missverständnis...

+++ 20:27 Uhr: Bojans Reise geht weiter +++

Barcelona, Rom, Mailand, Amsterdam, Stoke und Mainz - der einst als Wunderkind gefeierte Bojan Krkić ist in den letzten Jahren viel herumgekommen. Nun kehrt der 27-Jährige vorerst in seine spanische Heimat zurück und schließt sich leihweise Deportivo Alavés an. Ob er im Baskenland endlich sein Glück findet?

+++ 20:09 Uhr: Gunners geben Pérez ab +++

Kurzes Intermezzo: Nur zwölf Monate nach seinem Wechsel zum FC Arsenal macht Lucas Pérez schon wieder den Abflug. Der spanische Mittelstürmer heuert leihweise bei seinem Ex-Klub Deportivo La Coruña an.

+++ 19:48 Uhr: FCA verleiht Sturmtalent +++

Der FC Augsburg hat Julian Günther-Schmidt an Drittliga-Aufsteiger FC Carl Zeiss Jena verliehen. Der 22-jährige Stürmer erhält dort einen Einjahresvertrag.

"Für Julian Günther-Schmidt ist es wichtig, dass er Spielpraxis erhält. Wir glauben, dass er in Jena viel Einsatzzeit sammeln wird. Daher haben wir uns kurzfristig auf diese Ausleihe verständigt", sagte Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter.

+++ 19:30 Uhr: Mega-Deal fix - PSG holt Mbappé! +++

Der spektakulärste Wechsel des Deadline Days ist in trockenen Tüchern - Paris Saint-Germain hat die Verpflichtung von Shootingstar Kylian Mbappé bestätigt! Der 18-Jährige kommt zunächst auf Leihbasis vom AS Monaco, im kommenden Jahr wird PSG den Stürmer dann fest verpflichten. Cleverer Schachzug, um keine Schwierigkeiten mit dem Financial Fairplay zu bekommen. Die festgeschriebene Ablösesumme soll 180 Millionen Euro betragen.

Mbappé wird damit nach Neymar zum zweitteuersten Spieler der Geschichte. Der Brasilianer war Anfang August für die Rekordablöse von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona nach Paris gewechselt.

Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer la signature de Kylian Mbappé ! 👊 #BienvenueKylian pic.twitter.com/y1yiSq9DW9 — PSG Officiel (@PSG_inside) 31. August 2017

+++ 19:15 Uhr: Was passiert beim FC Arsenal? +++

In der Premier League richten sich viele Blicke auf den FC Arsenal, der auf einen Transfer von Thomas Lemar und einen Verbleib von Alexis Sánchez hofft. Angeblich ist der Wechsel des Chilenen zu Manchester City geplatzt. Doch der Abend ist noch jung...

+++ 18:44 Uhr: Verschnaufpause vor dem England-Endspurt +++

Derzeit legt der Deadline Day eine kleine Pause ein. In Deutschland ist das Transferfenster geschlossen, allzu viele Nachzügler sind nicht mehr zu erwarten. Auf der britischen Insel geht's jetzt allerdings erst richtig los. Die Ruhe vor dem Sturm also...

+++ 18:27 Uhr: Stuttgart und Werder misten aus +++

Auch auf der Abgangsseite hat sich bei zwei Erstligisten noch etwas getan: Der VfB Stuttgart verleiht Abwehr-Talent Jérôme Onguéné an RB Salzburg, während der SV Werder den seit einem Jahr zur U23 verbannten Sambou Yatabaré nach Belgien zu Royal Antwerpen ziehen lässt.

+++ 18:15 Uhr: Auch Düsseldorf greift nochmal zu +++

Trotz des spektakulären Schlussspurts der 1. Bundesliga wollen wir nicht unterschlagen, dass auch im Unterhaus noch Transfers über die Bühne gehen. So hat die Düsseldorfer Fortuna nach Takashi Usami einen weiteren Ersatz für Ihlas Bebou an Land gezogen: Der Tabellenführer der zweiten Bundesliga hat sich mit Benito Raman verstärkt. Der 22-Jährige kommt - übrigens wie der Neu-Bremer Belfodil - von Standard Lüttich und wird für ein Jahr mit Kaufoption ausgeliehen.

F95-Trainer Friedhelm Funkel lobt die Vielseitigkeit des Neuzugangs: "Benito ist im Angriff flexibel einsetzbar. Er kann sowohl im Sturmzentrum als auch auf den offensiven Außenbahnen für Torgefahr sorgen".

+++ 18:02 Uhr: Auf den letzten Drücker - Werder holt Belfodil! +++

Lange mussten die Werder-Fans auf den seit Monaten gesuchten neuen Mittelstürmer warten, jetzt haben sie ihren Hoffnungsträger endlich: Der algerische Angreifer Ishak Belfodil wechselt auf Leihbasis aus Lüttich in die Hansestadt. Der Tabellenletzte sicherte sich zudem eine mit Kaufoption.

Manager Frank Baumann ist glücklich, dass der Wechsel geklappt hat: "Ishak ist ein spielstarker, körperlich sehr präsenter Stürmer. Er passt als Spielertyp perfekt in das von uns aufgestellte Anforderungsprofil. Deshalb freuen wir uns sehr, dass er uns in dieser Saison im Angriff um eine weitere, starke Option bereichert".

+++ 18:00 Uhr: Nichts geht mehr! +++

Das war's - das Transferfenster in Deutschland ist geschlossen! Doch schon sickern die ersten Deals durch, die kurz vor 18 Uhr unter Dach und Fach gebracht worden sind...

+++ 17:46 Uhr: Es geht Schlag auf Schlag - Bayer meldet Alario-Transfer +++

Der Kaugummi-Poker ist beendet: Bayer Leverkusen hat die Verpflichtung von Wunschstürmer Lucas Alario bestätigt. Klubangaben zufolge hat der 24-jährige Argentinier "die Ausstiegsklausel bei seinem bisherigen Klub River Plate Buenos Aires wirksam gezogen, die Ablösesumme ist in der Zwischenzeit überwiesen worden". Nach erteilter Freigabe durch den argentinischen Verband wird Alario die Spielberechtigung für Bayer erhalten.

Wir freuen uns! Der argentinische Stürmer @lucasalario13 wird bald als Verstärkung bei der #Werkself erwartet.



👉 https://t.co/Hj6HcW6Xng pic.twitter.com/66ieWeD7CA — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 31. August 2017

+++ 17:40 Uhr: Perfekt! Stuttgart holt Beck zurück +++

Alte Liebe rostet nicht: Nach neun Jahren kehrt Ex-Nationalspieler Andreas Beck zum VfB Stuttgart zurück. "Ich freue mich sehr, wieder in Stuttgart zu sein. Ich komme ja aus der Region und habe hier meine ersten Schritte als Profi gemacht. Für mich ist die Rückkehr hierher eine sehr emotionale Angelegenheit", freut sich der 30-Jährige, der den Konkurrenzkampf auf der rechten Abwehrseite beleben soll. Zuletzt hatte er mit Beşiktaş in der Türkei zwei Meisterschaften in Folge gefeiert.

+++ 17:33 Uhr: Dortmund schnappt Pep Top-Talent Sancho weg +++

Transfer-Coup für Borussia Dortmund: Die Schwarz-Gelben haben Ausnahmetalent Jadon Sancho von Manchester City losgeeist. Für den 17-Jährigen muss der BVB angeblich zwischen sieben und neun Millionen Euro auf die Insel überweisen. Pep Guardiola soll alles andere als begeistert sein, den Youngster ziehen lassen zu müssen.

"Wir freuen uns sehr, dass Jadon Sancho, der zur Zeit eines der größten Talente im europäischen Fußball ist, unbedingt beim BVB spielen will und wird. Wir sind überzeugt, dass wir diesem noch sehr jungen Spieler dabei helfen können, sein Spiel weiterzuentwickeln und mittelfristig eine echte Bereicherung für unser Team zu werden", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

🤝 Der BVB verpflichtet Toptalent Jadon #Sancho (17) von @ManCity! // Borussia Dortmund sign Jadon Sancho from Manchester City! pic.twitter.com/sQdseX0ulO — Borussia Dortmund (@BVB) 31. August 2017

+++ 17:27 Uhr: Von Bochum nach Dresden: Mlapa schließt sich Dynamo an +++

Nachdem er von Coach Ismail Atalan zuletzt nicht einmal mehr in den Spieltagskader nominiert worden war, bricht Ex-U21 Nationalspieler Peniel Mlapa seine Zelte beim VfL Bochum ab und schließt sich Ligakonkurrent Dynamo Dresden an.

"Peniel bringt eine hervorragende Athletik und Schnelligkeit mit. Er wird unser Angriffsspiel mit seinem wuchtigen Offensivdrang als Mittelstürmer bereichern", freute sich Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge.

+++ 17:22 Uhr: Andersson soll die Roten Teufel aus dem Keller schießen +++

Nach dem schwachen Start in die neue Zweitliga-Saison ist der 1. FC Kaiserslautern nochmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden und hat den schwedischen Nationalstürmer Sebastian Andersson von IFK Norrköping bis 2020 unter Vertrag genommen. Der 26-Jährige zählte in den letzten Jahren stets zu den gefährlichsten Torjägern der Allsvenskan.

+++ 17:20 Uhr: Arsenal macht ernst: 100-Millionen-Angebot für Lemar +++

Volltreffer für die Gunners? Laut "Sky Sports UK" hat der FC Arsenal für Thomas Lemar vom AS Monaco ein Gebot in Höhe von unfassbaren 100 Millionen Euro hinterlegt. Dem "Telegraph" zufolge sollen die Monegassen die Wahnsinns-Offerte akzeptiert haben, der Wechsel soll nur noch an der Entscheidung des französischen Nationalspielers hängen.

+++ 17:12 Uhr: Kleeblatt in Action - Green kommt, Berisha geht +++

Am Fürther Ronhof geht's kurz vor Toreschluss nochmal rund: Das Kleeblatt lässt Offensiv-Allrounder Veton Berisha nach Österreich zu Rapid Wien ziehen und leiht im Gegenzug Julian Green vom VfB Stuttgart für ein Jahr aus. Der US-Amerikaner war erst im Winter ins Schwabenland gewechselt, spielte unter Coach Hannes Wolf zuletzt aber keine Rolle mehr.

"Julian ist ein junger, ehrgeiziger Spieler, der vor allem durch seine Schnelligkeit besticht. Er hat beim FC Bayern München eine sehr gute fußballerische Ausbildung genossen und soll unseren Kader vor allem auf der Außenbahn weiter verstärken", so SpVgg-Manager Ramazan Yildirim.

+++ 17:00 Uhr: Endspurt - nur noch eine Stunde! +++

Der Deadline Day geht in die entscheidende Phase! Die meisten Bundesligisten haben ihre Hausaufgaben mittlerweile erledigt. In einigen Städten glühen aber noch die Drähte.

+++ 16:48 Uhr: Relegationsheld nimmt Abschied: Vieirinha verlässt die Wölfe +++

Nach mehr als fünf Jahren in Wolfsburg verlässt der portugiesische Ex-Nationalspieler Vieirinha den VfL und kehrt zu PAOK Saloniki zurück. Sportdirektor Olaf Rebbe findet warme Worte für den 31-Jährigen: "Wir möchten uns bei Vieirinha für seinen Einsatz in den vergangenen Jahren bedanken. Er hat immer alles für den VfL gegeben, sein Tor in Braunschweig wird unvergessen bleiben".

Vieirinha verlässt unsere Wölfe und wechselt zu @PAOK_FC. Wir danken dir für alles, Vieira! 😊➡️ https://t.co/rtH61wBHpi pic.twitter.com/w1LBOJxVzH — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 31. August 2017

+++ 16:42 Uhr: Fix! Nani verstärkt Lazio +++

Schon um 9:15 Uhr stand der Wechsel von Europameister Nani zu den Biancocelesti kurz bevor, jetzt ist der Deal perfekt. Der 30-Jährige kommt vom FC Valencia und ersetzt den zum AS Monaco abgewanderten Keita Baldé.

+++ 16:30 Uhr: Alle Dokumente da - Lasogga geht endgültig nach Leeds +++

Jetzt hat auch Leeds United bestätigt, was der HSV schon vor einigen Tagen verkündet hatte: Millionen-Flop Pierre-Michel Lasogga wechselt in die englische Championship zum Traditionsverein aus West Yorkshire. Bei den Whites erhält er die prestigeträchtige Rückennummer neun.

📸 New signing @Lasogga10 will wear the famous number 9 shirt for #LUFC pic.twitter.com/JbFm4gXyuN — Leeds United (@LUFC) 31. August 2017

+++ 16:22 Uhr: Flirt zwischen Schalke und Niang ohne Happy End +++

Top-Transfer gescheitert: Der FC Schalke 04 soll zuletzt 15 Millionen Euro für Milan-Angreifer M’Baye Niang geboten haben. Doch die Rossoneri wollten mehr. Deutlich mehr. Der Franzose bleibt nun in Italien und wechselt stattdessen zu Torino, obwohl er angeblich gerne in Königsblau gespielt hätte.

+++ 16:08 Uhr: Bochum schlägt nochmal zu +++

Jede Menge los am Ruhrstadion: Der VfL Bochum leiht den früheren HSV-Abräumer Robert Tesche für eine Saison vom englischen Zweitligisten Birmingham City. Im rauen Insel-Unterhaus überzeugte der 30-Jährige in den vergangenen Jahren mit seiner kompromisslosen Spielweise. Nach Sidney Sam ist er bereits der zweite Akteur mit maßig Bundesliga-Erfahrung, der heute beim VfL aufschlägt.

+++ 16:00 Uhr: Paukenschlag in Wolfsburg! +++

Die Gerüchte sind keine mehr! Der VfL Wolfsburg hat sich die Dienste von Divock Origi gesichert. Der belgische Stürmer kommt für ein Jahr auf Leihbasis vom FC Liverpool und will sich bei den Wölfen für einen Stammplatz bei der WM 2018 empfehlen. Für das Kurzengagement greifen die Niedersachsen angeblich tief in die Tasche. Eine Leihgebühr von 6,5 Millionen Euro steht im Raum.

+++ 15:57 Uhr: Azzurri-Ass für Contes Chelsea +++

Beim Werben um Bayern-Verteidiger Rafinha hat sich der FC Chelsea einen Korb abgeholt, lange blasen die Blues jedoch kein Trübsal. Die neue 25-Millionen-Euro-Alternative kommt vom FC Turin und heißt Davide Zappacosta. Der italienische Nationalspieler soll für vier Jahre unterschrieben und etwa 50.000 Euro pro Woche kassieren.

+++ 15:36 Uhr: Belfodil absolviert Medizincheck bei Werder +++

Erst verneinte sein Berater Kontakt, dann bestätigte er ihn doch und nun könnte alles ganz fix gehen. Ishak Belfodil weilt aktuell zum Medizincheck in Bremen. Die Hanseaten haben damit offenbar ihren lang ersehnten neuen Stürmer gefunden.

+++ 15:27 Uhr: Das ist doch Lasogga +++

Nach dem ganzen Hin und Her hat Leeds United einen Tweet abgesetzt, der den Wechsel von Hamburg-Stürmer Pierre-Michel Lasogga zum englischen Zweitligisten bestätigt. "Ready for one more?", fragt der Klub und verbreitet ein Video, das offensichtlich den Ex-Nationalspieler zeigt. Erinnert ein wenig an den Wechsel von Paul Pogba zu Manchester United ;).

+++ 15:06 Uhr: Schalkes Sam wechselt in Liga zwei +++

Jetzt geht es Schlag auf Schlag! Der FC Schalke hat einen Abnehmer für Sidney Sam gefunden. Der ehemalige Nationalspieler schließt sich dem VfL Bochum an. Der VfL teilte mit, dass Sam künftig das Trikot mit der Nummer 13 trägt und für zwei Spielzeiten anheuert.

"Schön, dass der Wechsel zum VfL geklappt hat. Ich bin hier in den vergangenen Wochen hervorragend aufgenommen worden und fühle mich bereits als Teil der Mannschaft", so Sam, der bereits seit dem 8. August mit den Bochumern trainierte.

+++ 15:01 Uhr: Offiziell! Bayern bestätigt Sanches-Leihe nach Swansea +++

Damit sind auch die letzten Zweifel beseitigt. Nachdem Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge den Transfer von Renato Sanches zu Swansea City am Mittwoch bereits bestätigte, ließ die offizielle Bestätigung etwas überraschend auf sich warten. Nun ist aber klar, der Portugiese wechselt leihweise für eine Saison zum Premier-League-Klub. Eine Kaufoption existiert nicht.

"Wir freuen uns, dass wir uns mit Swansea City über das Ausleihgeschäft geeinigt haben. Es war unser Ziel, dass Renato in einer sehr starken Liga wie der Premier League bei einem Klub regelmäßig zum Einsatz kommt", so Rummenigge.

+++ 14:53 Uhr: City legt im Sánchez-Poker nach +++

Pep Guardiola und Co. haben die Hoffnung auf eine Last-Minute-Verpflichtung von Arsenal-Star Alexis Sánchez noch nicht aufgegeben. "Sky" berichtet nun von einer neuen Man-City-Offerte. Diese soll nun bei 60 Millionen Euro sowie Bonuszahlungen von 5,4 Millionen Euro liegen.

Ohne passenden Ersatz dürften die Gunners ihren Torjäger allerdings kaum abgeben. Daher sollen die Mannen aus London nun angeblich auch im Geschacher um Monaco-Angreifer Thomas Lemar mitmischen. Die "Daily Mail" berichtet von einem Mega-Gebot um die 100 Millionen Euro.

+++ 14:29 Uhr: Löw: DFB-Spieler wechseln wohl eher nicht mehr +++

"Ich denke, dass bei den Spielern, die jetzt hier dabei sind, nichts mehr passiert", so der Bundestrainer über seine Schützlinge. Das schließt dann wohl auch Julian Draxler ein. Nach dem Neymar-Transfer geriet der Deutsche bei PSG ins Abseits und wurde mit einigen Klubs in Verbindung gebracht.

Löw sieht die Sache allerdings locker: "Julian Draxler kann nicht nur links auf der Neymar-Position spielen, auch rechts und zentral. Wie es für Julian in Paris weitergeht, weiß ich nicht. Da müsste man die Gedanken des Trainers kennen."

+++ 14:10 Uhr: Sancho-Deal zum BVB rückt näher +++

Der Wechsel des 17-jährigen Manchester-City-Talents Jadon Sancho zu Borussia Dortmund nimmt konkrete Formen an. Laut "Independant" haben sich die Klubs und der Spieler auf einen Transfer geeinigt, die Bekanntgabe soll bald folgen.

+++ 13:58 Uhr: Kommt ein Algerier gegen Werders-Sturmflaute? +++

Neues Futter für alle Werder-Fans. Der "Weser-Kurier" bringt Standard-Lüttich-Angreifer Ishak Belfodil mit den Bremern in Verbindung. In der abgelaufenen Saison erzielte der Algerier elf Treffer in 25 Ligaspielen.

+++ 13:51 Uhr: Can bald an Khediras Seite? +++

Und noch ein Reds-Star ist weiter heiß begehrt. Der "Mirror" will erfahren haben, dass Juventus im Schlussspurt noch einmal seine Bemühungen um Emre Can intensiviert. 25 Millionen Euro wirft die Alte Dame demnach in den Ring. "Emre ist ein großartiger Spieler. Wir werden ihn definitiv im Auge behalten", kommentierte Juve-Sportdirektor Beppe Marotta die Situation.

+++ 13:45 Uhr: Coutinho-Vorstellung um 20 Uhr? +++

Wie die "Sun" exklusiv erfahren haben will, sind die Würfel im Poker um Liverpools Philipp Coutinho gefallen. Demnach wechselt der Brasilianer für 150 Millionen Euro zu den Katalanen. Die Vorstellung soll um 20 Uhr erfolgen. Bis dahin sollte der Edeltechniker besser nochmal den ein oder anderen Trick am runden Leder auffrischen. Paulinho und Dembélé lassen grüßen ;).

+++ 13:39 Uhr: Eintracht zurrt Rebić-Rückkehr fest +++

Done Deal! Eintracht Frankfurt hat Ante Rebić erneut für eine Saison von der ACF Florenz geliehen. Die Hessen sicherten sich zudem eine Kaufoption.

"Es hat sich kurzfristig die Möglichkeit ergeben, Ante zu verpflichten. Er hat in der vergangenen Saison unter Beweis gestellt, dass er uns helfen kann. [...]. Ohne Frage: mit ihm gewinnen wir Geschwindigkeit und Unberechenbarkeit in unserem Spiel hinzu", äußerte sich Frankfurts Trainer Niko Kovač zum Deal.

Die Eintracht beschäftigt sich mit der Verpflichtung von Ante #Rebic. Mehr Infos folgen im Laufe des Tages ✌️ #SGE pic.twitter.com/wbqL1dxtDq — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 31. August 2017

+++ 13:30 Uhr: Skandalkicker Aurier wechselt auf die Insel +++

Langsam aber sicher können wir immer mehr Haken hinter einstige Gerüchte machen. Serge Aurier wechselt von Paris Saint-Germain nach Tottenham. Der Ivorer unterschreibt bis Ende Juni 2022.

"Dies ist eine große und spannende Möglichkeit bei einem großen Klob und ich möchte meine Professionalität auf und neben dem Platz unter Beweis stellen", so Aurier. Laut "BBC" überweist Tottenham 26 Millionen Euro nach Paris. In der Vergangenheit machte Aurier häufig durch Skandale auf sich aufmerksam.

We are delighted to announce the signing of @Serge_aurier from Paris Saint-Germain. ✍️ #WelcomeAurier pic.twitter.com/VUwvROyUK4 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 31. August 2017

+++ 13:09 Uhr: Köln hält die Füße still +++

"Nein", so kurz und knapp beantwortete Köln-Coach Peter Stöger auf Nachfrage des "geissblog.köln" die Frage, ob der Effzeh am Deadline Day noch aktiv werde.

+++ 13:00 Uhr: Liverpool stellt "The Ox" vor +++

"Es freut mich, dass ich beim FC Liverpool unterschrieben habe. Mein Dank gilt allen, die das möglich gemacht haben", kommentierte Alex Oxlade-Chamberlain seinen Wechsel vom FC Arsenal zu den Reds aus Liverpool. Bevor der 24-Jährige allerdings an der Anfield Road durchstarten kann, steht er mit dem englischen Nationalteam vor zwei wichtigen Quali-Spielen für die WM.

Liverpool gab bekannt, es handele sich um einen "Langfristigen Vertrag". Die Ablöse wird um die 40 Millionen Euro taxiert.

+++ 12:57 Uhr: Köln scheitert mit Offerte für BVB-Flirt Cornet +++

Lyons Maxwell Cornet, der auch als Dembélé-Erbe beim BVB gehandelt wurde, bleibt Olympique offenbar treu. "footmercato.net" berichtet jedoch, dass Spartak Moskau und der 1. FC Köln in den letzten Stunden noch einmal ihr Glück versucht haben.

+++ 12:45 Uhr: Wechselt Subotić zu den Gunners? +++

Nachdem der "kicker" vermeldet hat, dass BVB-Verteidiger Neven Subotić nicht mehr innerhalb der deutschen Liga wechseln werde, bringt der britische Journalist Gerard Lilley eine neue Option ins Gespräch. Demnach ist der FC Arsenal an dem Serben interessiert. Türkische Medien bringen zudem Trabzonspor als Abnehmer ins Spiel.

If Arsenals quest for Johnny Evans is truly over then they'll turn their attentions to an alternative -Dortmund's Neven Subotic #AFC #BVB — Gerard Lilley (@LilleyGazette) 31. August 2017

+++ 12:17 Uhr: Kampl wieder ein Bulle +++

So laufen die Mechanismen des Geschäfts: Kaum hat Bayer 22 Millionen Euro für Retsos investiert, da fließt auch schon wieder Geld auf das Konto der Leverkusener. Kevin Kampl verlässt die Werkself und schließt sich für vier Jahre RB Leipzig an. Der slowenische Nationalspieler trägt die Rückennummer 44. Von 2012 bis 2014 kickte Kampl für den Leipziger Schwesterklub RB Salzburg. Durch die Medien geistert eine Ablöse von etwa 20 Millionen Euro.

+++ 12:12 Uhr: Rekord-Deal! Bayer schnappt sich Retsos +++

Bayer Leverkusen hat den Transfer von Panagiotis Retsos von Olympiakos Piräus bestätigt. Der 19-jährige Grieche unterschreibt für fünf Jahre. "Panagiotis ist ein junger Profi mit besonderen Anlagen und passt perfekt in unser Anforderungsprofil. Er ist eine Investition in die Zukunft des Vereins", kommentierte Sportdirektor Rudi Völler den Kauf des Defensivspielers. Mit einer kolportierten Ablöse von 22 Millionen Euro avanciert Retsos zum teuersten Einkauf der Bayer-Historie.

+++ 12:01 Uhr: Slapstick bei Lasogga-Poker +++

Nachdem der HSV den Transfer des Ex-Nationalspielers zu Leeds United bereits am Dienstag vorschnell verkündete und dann zurückrudern musste, fehlten nun offenbar wichtige Unterlagen. Konsequenz: Der Transfer ist weiterhin nicht besiegelt, die Hamburger müssen nochmals nach England reisen.

+++ 11:52 Uhr: Tauziehen um Llorente +++

Laut "goal.com"-Informationen hat Tottenham Hotspur ein Gebot in Höhe von 16 Millionen Euro für Swansea-Angreifer Fernando Llorente abgegeben. Bisher galt Chelsea als wahrscheinlichste Wechseloption des Spaniers. Mit der neuesten Offerte könnten Mauricio Pochettino und Co. jetzt aber den Lokalrivalen ausgestochen haben. Aktuell fällt der 32-Jährige aber mit einem Armbruch noch bis Mitte September aus.

+++ 11:45 Uhr: Was macht eigentlich Mbappé? +++

Der Youngster der AS Monaco steht laut übereinstimmenden Medienberichten vor einer Leihe zu Paris Saint-Germain, der im Sommer 2018 ein Wechsel für etwa 180 Millionen Euro folgen soll. Ein Trick, um dem Financial Fairplay ein Schnippchen zu schlagen.

Die Klubs sollen sich seit Sonntag einig sein, der Deal hakt laut "L'Équipe" allerdings an den Vertragsinhalten, die eine Kaufpflicht festlegen. Monaco fürchtet demnach, dass PSG Mbappé im kommenden Sommer kurzerhand zurückschicken könnte, um das Toptalent, das dann nur noch ein Jahr Vertrag in Monaco hätte, günstiger zu bekommen.

+++ 11:35 Uhr: Klopp will "nach den Großen greifen" +++

"Wenn wir uns verbessern wollen, müssen wir nach den ganz Großen greifen. Wir können nicht Mittelklasse holen. Das bedeutet aber auch, dass wir nicht die ersten sind, die auf die Idee gekommen sind", kommentiert Jürgen Klopp gegenüber "Sky" die Ziele des FC Liverpool auf dem Transfermarkt. Dennoch müsse man seriös wirtschaften.

+++ 11:29 Uhr: Roussillon nicht zum HSV, Douglas bleibt +++

"Es ist nicht davon auszugehen, dass der Spieler zu uns kommt. Dann geben wir Douglas Santos auch nicht ab", so Jens Todt zum "kicker". Gemeint ist Linksverteidiger Jérôme Roussillon vom HSC Montepelliert. Douglas Santos stand hingegen kurz vor einem Wechsel zur PSV Eindhoven - der hat sich nun zerschlagen.

+++ 11:25 Uhr: Alter Schuh mit neuem Anstrich: BVB will angeblich Williams +++

Auch die Auffrischung dieses hartnäckigen Gerüchts wollen wir euch nicht vorenthalten: "AS" berichtet, dass Borussia Dortmund - der Verpflichtung von Andriy Yarmolenko zum Trotz - weiter an Iñaki Williams baggert. Demnach sind die Borussen bereit, die feste Ablöse von 50 Millionen Euro für den Bilbao-Flügelstürmer zu begleichen. Klingt weit hergeholt, bleibt es wohl auch.

+++ 11:07 Uhr: Werder macht Nägel mit Köpfen +++

Den ersehnten neuen Stürmer hat man an der Weser zwar noch nicht gefunden, Platz im Kader ist aber schonmal geschaffen. Levent Ayçiçek verlässt Werder Bremen nach 14 Partien für die Profis in Richtung Greuther Fürth und auch der wechselwillige Aron Jóhannsson fehlte beim Training. Als Ersatz handelt "L'Équipe" derweil Monacos 1,91m-Kante Guido Carrillo.

+++ 10:59 Uhr: Frankfurt will Rebić zurück +++

Ante Rebić steht vor einer Rückkehr zur Eintracht aus Frankfurt. Das bestätigten die Hessen nun. Ganz fix ist der Deal allerdings noch nicht.

Die Eintracht beschäftigt sich mit der Verpflichtung von Ante #Rebic. Mehr Infos folgen im Laufe des Tages ✌️ #SGE pic.twitter.com/wbqL1dxtDq — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 31. August 2017

+++ 10:51 Uhr: Ochs muss in Hoffenheim bleiben+++

Wie "Sky" berichtet, bleibt Philipp Ochs definitiv über den Sommer hinaus bei der TSG. Zuletzt hatten die Kraichgauer noch ein Leihgeschäft für den 20-Jährigen in Aussicht gestellt. Besonders der 1. FC Nürnberg und Hannover 96 hatten sich Hoffnungen gemacht. Jetzt muss sich der U20-Nationalspieler aber wohl beim EL-Teilnehmer durchbeißen.

+++ 10:42 Uhr: Gladbach-Flop vor Flucht nach Mexiko +++

Timothée Kolodziejczak hat nach nur neun Monaten im Fohlen-Trikot keine Zukunft mehr im Borussia-Park. Laut übereinstimmenden Medienberichten haben Eberl und Co. jetzt einen Abnehmer für den Innenverteidiger gefunden. Demnach soll der Franzose an die UANL Tigres nach Mexiko verliehen werden. Besondere Eile ist aber nicht geboten - das Transferfenster in Mexiko endet erst am 5. September.

+++ 10:30 Uhr: Dyballa-Offerte und Coutinho-Attacke - was macht Barça? +++

So langsam aber sicher ist es an der Zeit, dass wir uns dem FC Barcelona vorknöpfen. Die spanische "Marca" sieht in vermuteten Transfer-Großangriff von Jürgen Klopp (9:45 Uhr) ein Zeichen dafür, dass sich die Katalanen doch noch die Dienste von LFC-Star Philippe Coutinho sichern. Die Rechnung: Gibt Liverpool 190 Millionen Euro aus, müsste ein Coutinho-Verkauf dies in etwa finanzieren.

Mit einem Gebot für Juventus-Stürmer Paulo Dyballa ist Barça dem "Corriero dello Sport" hingegen gescheitert. Angeblich boten die Spanier 160 Millionen Euro, Juve lehnte dankbar ab und erklärte Dyballa für unverkäuflich.

+++ 10:18 Uhr: Mustafi-Wechsel vom Tisch +++

Der zuletzt viel diskutierter Wechsel von Arsenal-Verteidiger Shkodran Mustafi nach Mailand ist offenbar vom Tisch. Inter soll sich inzwischen auf eine Verpflichtung von ManCity-Defensivspieler Eliaquim Mangala konzentrieren, die Gunners Mustafi zudem nicht mehr ziehen lassen. Laut "Express" scheiterten die Londoner zuvor mit einer Offerte für Jonny Evans von West Bromwich.

+++ 10:10 Uhr: Neue Gerüchte um Auba-Wechsel zu Real +++

Eigentlich war ja klar, dass das Thema Aubameyang uns heute noch einmal über den Weg läuft, die Gerüchte dürften aber dennoch mulmige Gefühle bei den BVB-Fans verursachen. Laut "Diario Gol" soll Aubameyang seinen Berater ausgesandt haben, um einen Last-Minute-Wechsel zu Real Madrid auszuloten. "Ich möchte mit Cristiano Ronaldo spielen", zitiert die Quelle den Gabuner mit Bezug auf sein Umfeld.

Sollte Gareth Bale die Madrilenen noch verlassen, würde ein Wechsel demnach in den Bereich des Möglichen rutschen, auch wenn Real-Coach Zidane nicht der größte Fan des BVB-Torjägers sein soll.

+++ 10:04 Uhr: BVB-Keeper wechselt nach München +++

Borussia Dortmunds Ersatzkeeper Hendrik Bonmann verlässt die Borussen und schließt sich dem TSV 1860 München in der Regionalliga Bayern an.

+++ 9:55 Uhr: Hannover holt Bebou +++

Was Horst Heldt vor wenigen Minuten bereist durchblicken ließ, ist nun fix: Hannover 96 hat Ilhas Bebou von Fortuna Düsseldorf verpflichtet. Der 23-jährige Deutsch-Togolese unterschreibt für vier Jahre und trägt künftig die Rückennummer 13.

"Der Wechsel zu Hannover 96 ist für mich ein großer Schritt: Ich kann nun meinen Traum, in der Bundesliga zu spielen, leben", so Bebou.

+++ 9:45 Uhr: Investiert Klopp 190 Millionen im Endspurt? +++

Laut der "Times" plant der FC Liverpool einen Transferendspurt der Superlative. Neben Oxlade-Chamberlain sollen angeblich auch die Transfers von Virgil van Dijk (FC Southampton) und Thomas Lemar (AS Monaco) unter Dach und Fach gebracht werden. Über 70 Millionen Euro sollen dabei Lemar und van Dijk jeweils kosten, "The Ox" angeblich etwa 45 Millionen Euro.

+++ 9:36 Uhr: Ex-Nationalspieler wechselt nach Frankreich +++

Philipp Wollscheid, der in der Bundesliga für 1. FC Nürnberg, Bayer Leverkusen und den VfL Wolfsburg schnürte, bei Stoke City in England aber nicht sein Glück fand, hat einen neuen Arbeitgeber. Der Innenverteidiger unterschrieb für drei Jahre beim FC Metz in Frankreich. Fetzige Videovorstellung inbegriffen.

+++ 9:30 Uhr: United lässt bei Bale nicht locker +++

Am Mittwochabend soll Manchester United bei Real Madrid wegen eines Transfers von Gareth Bale angefragt haben. Das Interesse der Red Devils am Waliser besteht schon seit geraumer Zeit, Real lehnte bislang aber immer ab. So wohl auch diesmal. Das berichtet "El-País"-Journalist Diego Torres Romano.

Hoy un emisario del United ha preguntado al Madrid si hay disposición de negociar la venta de Bale. La primera respuesta ha sido que no. — Diego Torres Romano (@diegotorresro) 30. August 2017

+++ 9:23 Uhr: Wechselt Subotić, dann auch die Liga +++

Ein Last-Minute-Abschied von BVB-Verteidiger Neven Subotić aus der Bundesliga ist laut "kicker" noch möglich, ein Wechsel innerhalb des deutschen Oberhauses hingegen nicht. Es sollen schlicht keine Bundesligisten am 28-Jährigen interessiert sein.

+++ 9:18 Uhr: Kent-Transfer zu 96 geplatzt +++

"Er kommt nicht. Wir machen auch nichts mehr. Bebou ist unser letzter Transfer", bestätigte Hannover-96-Manager Horst Heldt gegenüber der "Bild", dass Liverpool-Talent Ryan Kent nicht zu den Niedersachsen wechselt.

+++ 9:15 Uhr: Europameister beim Medizincheck in Rom +++

Nach nur einem Jahr beim FC Valencia ist die Zeit des ehemaligen Manchester-United-Stars Nani in Spanien wohl schon wieder beendet. Der portugiesische Europameister absolviert derzeit den Medizincheck bei Lazio Rom.

+++ 9:10 Uhr: Rafinha muss bei Bayern bleiben +++

Am Mittwochabend bestätigte der FC Bayern die Leihe von Renato Sanches zu Swansea City, Rafinha darf den Rekordmeister hingegen wohl nicht verlassen. Laut "Sky" sind die Bayern-Bosse nicht bereit, ihren Backup für die Rechtsverteidiger-Position ziehen zu lassen. Angeblich war der FC Chelsea interessiert.

+++ 9:03 Uhr: City-Talent für den BVB? +++

City-Juwel Jadon Sancho könnte Manchester hingegen den Rücken kehren. Laut "kicker" hat der BVB seine Fühler nach dem 17-jährigen Flügelstürmer ausgestreckt.

+++ 8:56 Uhr: Kommt Draxler, darf Sánchez gehen +++

Bleibt er, geht er und wohin? Das Wechseltheater um Arsenal-Star Alexis Sánchez dürfte uns den ganzen Tag begleiten. Zum Auftakt überrascht der "Mirror" mit einer Behauptung. Dem Blatt zufolge wären die Gunners nun doch bereit, den Chilenen, dessen Vertrag ohnehin 2018 ausläuft, für 70 Millionen Euro zu Manchester City ziehen zu lassen - vorausgesetzt Julian Draxler verlässt Paris Saint-Germain und schließt sich den Londonern an.

+++ 8:45 Uhr: Afrikas Fußballer des Jahres auf dem Markt +++

Der algerische Verband hat Leicester-City-Angreifer Riyad Mahrez offenbar die Erlaubnis erteilt, dem Training der Nationalelf fernzubleiben, um einen Wechsel zu finalisieren. Laut "BBC" gelten die AS Rom, der FC Barcelona, Manchester United und Chelsea als potenzielle neue Arbeitgeber. Kostenpunkt: etwa 35 Millionen Euro.

+++ 8:37 Uhr: Trägt "The Ox" schon das Rot der Reds? +++

Während Divock Origi wohl vor dem Abschied aus Liverpool steht, könnte Alex Oxlade-Chamberlain bald das Trikot der Reds tragen. "The Ox" soll bereits den Medizincheck absolviert haben und in Kürze einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Anegblich lassen sich Jürgen Klopp und Co. die Dienste des Arsenal-Angreifers etwa 40 Millionen Euro kosten. Im Netz kursieren sogar schon erste Aufnahmen, die den englischen Nationalspieler angeblich im Liverpool-Dress zeigen.

Looks like Oxlade-Chamberlain has been spotted in a Liverpool kit. Medical must have gone well then #cfc pic.twitter.com/8x3g1PUqZW — Oliver Harbord (@ojharbord) 30. August 2017

+++ 8:30 Uhr: Wann machen die Schotten dicht? +++

Kurz zur Übersicht: Wechsel in die deutsche Bundesliga müssen bis 18 Uhr über den Tisch sein, Wechsel in die Premier League, nach Italien und Frankreich müssen vor Mitternacht besiegelt sein und die spanische Liga nimmt sich einfach noch einen Tag länger Zeit: Bis 24:00 Uhr am 1. September haben Real, Barcelona und Co. Zeit.

+++ 8:22 Uhr: Zieht es Tuchel nach China? +++

Felix Magath, Roger Schmidt, Manuel Pellegrini, Luiz Felipe Scolari, Fabio Capello oder André Villas-Boas - so mancher Startrainer ist bereits dem Geld der chinesischen Super League gefolgt, angeblich könnte Ex-BVB-Coach Thomas Tuchel der Nächste sein. "goal.com" führt den 44-Jährigen als Kandidaten für den vakanten Trainerposten bei Tianjin Teda ins Feld +++

+++ 8:11 Uhr: Ein Reds-Star für die Wölfe? +++

Gerüchte existierten bereits am Dienstag, jetzt wird der Deal offenbar konkreter. Laut "Sky Sports" arbeitet der VfL Wolfsburg daran, Divock Origi vom FC Liverpool zu leihen.

+++ 8:02 Uhr: Beck in Business? +++

Geht das muntere Sammeln von Ex-Nationalspielern in Stuttgart weiter? Mit Andreas Beck soll sich ein weiterer ehemaliger DFB-Kicker mit Holger Badstuber und Dennis Aogo unterm VfB-Banner vereinen. Für Beck, der mit den Schwaben 2007 die Meisterschaft feierte, sollen die Stuttgarter etwa zwei Millionen Euro an Beşiktaş überweisen. Das berichtet "NTV Spor".