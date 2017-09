Frustrierter Vidal droht mit Rücktritt

Erlebt eine Länderspielreise zum Vergessen: Bayern-Star Arturo Vidal

Diese Länderspielreise könnte die letzte vom Chilenen Arturo Vidal gewesen sein! Zumindest deutete dies der Mittelfeldstar des FC Bayern München in der Nacht zu Freitag an.

Nach einer Woche zum Vergessen, die am Donnerstagabend mit der 0:3-Schlappe Chiles in der WM-Quali gegen Paraguay (0:3) ihren negativen Höhepunkt fand, twitterte Vidal völlig frustriert: "Alle Menschen in diesem Land, die mir schlechte Dinge wünschen, sollten jetzt sehr glücklich sein. Aber keine Sorge, ich bin kurz davor, die Mannschaft zu verlassen."

Ahora deben estar felices los mala leche qué hay en este país!!!😡😡😡 pero no se preocupen, cada vez me falta menos para irme!!!👍🏼👍🏼 pic.twitter.com/i9bnNjM1QZ — Arturo Vidal (@kingarturo23) 1. September 2017

Zuvor war dem 30-Jährigen bei der Heimpleite im Qualispiel zum ersten Mal in seiner Länderspielkarriere ein Eigentor unterlaufen. Vidal stand nach einem öffentlich gewordenen Kasinobesuch zu Beginn der Woche ohnehin im Kreuzfeuer der chilenischen Öffentlichkeit und sah sich vielen Anfeindungen ausgesetzt.

Nach der Niederlage gegen Paraguay samt Eigentor wurde "Krieger" Vidal in den heimischen Medien erneut als Sündenbock ausgemacht. Mit seiner Reaktion in den Sozialen Medien dürften die Diskussionen rund um seine Person nicht gerade abebben. Dabei wäre eine schnelle Entspannung der sportlich prekären Situation Chiles umso wichtiger.

La Roja hat in der Südamerika-Qualifikation zuletzt an Boden verloren und rangiert nur noch auf Platz vier. Geht auch das nächste Spiel am kommenden Dienstag in Bolivien verloren, könnte Chile von Argentinien und Peru überflügelt werden und den direkten Quali-Platz für die WM in Russland im kommenden Jahr verlieren.