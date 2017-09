Statt Coutinho: Barça jetzt an Özil dran?

Wechselt Mesut Özil von Arsenal zum FC Barcelona?

Weltmeister Mesut Özil ist einem Medienbericht zufolge ins Visier des FC Barcelona geraten. Da das Transferfenster in Spanien bis Freitag um Mitternach geöffnet ist, könnte ein Wechsel des Arsenal-Stars noch über die Bühne gehen.

Wie der Radiosender "Cadena Cope" berichtet, ist Özil Barças erste Alternative, falls der geplante Transfer von Philippe Coutinho vom FC Liverpool sich nicht realisieren lässt. Das dies so kommt, ist dem Berich zufolge wahrscheinlich: Liverpool soll weitere Verhandlungen mit den Katalanen ablehnen. Auch ein Angebot jenseits der 150-Millionen-Euro-Grenze hat die Reds demnach nicht zum Umdenken bewegt.

Özil wäre für die Blaugrana ungleich preiswerter. Laut "Cadena Cope" wäre der bei den Gunners umstrittene Mittelfeldregisseur für "nur" 60 Millionen Euro zu haben.

Trotz dieser vergleichsweise moderaten Summe dürfte Özils Ex-Klub Real Madrid bei einem möglichen Transfer des gebürtigen Gelsenkircheners zum Erzrivalen nicht eingreifen. Machbar wäre dies für die Königlichen allerdings: Wie "Football Leaks" Anfang 2016 enthüllte, ließ sich Real bei Özils Wechsel auf die Insel im Sommer 2013 ein Vorkaufsrecht für den Deutschen zusichern. Demnach müssen die Gunners den spanischen Meister informieren, wenn sie den Spielmacher in die Primera División verkaufen wollen.

In Barcelona könnte Özil den in die Jahre gekommenen Andrès Iniesta ersetzten, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft. Ebenso lange ist Özil noch an Arsenal gebunden. Verhandlungen über eine Verlängerung verliefen bislang ergebnislos.