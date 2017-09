Wiese: Dembélé? "Fesseln und in die Eistonne!"

Tim Wiese spricht über Ablöse-Wahnsinn, Dembélé und Pyro-Technik

Der frühere Nationalkeeper Tim Wiese ist angesichts des Wahnsinns auf dem Transfermarkt sicher, dass er in seiner aktiven Zeit die 100-Millionen-Euro-Grenze geknackt hätte.

"Was wäre Tim Wiese heute wert? In seinen besten Zeiten 100 Millionen!", sagte der extrovertierte Ex-Profi der "Bild". Auch zu streikenden Profis wie dem ehemaligen BVB-Star Ousmane Dembélé hat Wiese eine klare Meinung. "Fesseln und in die Eistonne stecken!", sagte der 35-Jährige. Ein Angebot vom FC Barcelona sei allerdings "außergewöhnlich".

Was derzeit auf dem Transfermarkt passiere, bezeichnete Wiese als "Wahnsinn". Er ergänzte: "Diese Preise sind völliger Unfug." Ein Spieler wie Pierre-Michel Lasogga, der beim Hamburger SV angeblich 3,5 Millionen Euro im Jahr verdiente, ist laut Wiese sein Geld nicht wert. "Dem würde ich 20.000 Euro brutto im Monat zahlen, plus ein paar Spielprämien", polterte der frühere Werderaner.

"Pyrotechnik? Da habe ich nichts gegen"

Ein dauerhaftes Reizthema im Fußball ist auch die Pyro-Technik. Angesprochen darauf gab sich Wiese ebenfalls meinungsstark: "Pyrotechnik? Da habe ich nichts gegen. Ich mag den Geruch von Pyro. Das riecht gut", erklärte der heutige Wrestler.

Zum Umgang mit Fans, die bengalische Fackeln und andere pyrotechnische Erzeugnisse abbrennen, sagte Wiese: "Da muss man nicht direkt verhaftet werden. Das sieht ja auch schon nach was aus. Aber Raketen in einen anderen Block schießen – das ist Schwachsinn."

Gewalt habe im Stadion nichts zu suchen. "Wenn es da ein paar Idioten gibt, sollen die sich auf der Wiese auf Deutsch gesagt auf die 'Fresse' hauen."