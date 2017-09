Freiburg verlängert vorzeitig mit Youngster

Florian Kath bleibt dem SC Freiburg erhalten

Bundesligist SC Freiburg traut seinem Offensivspieler Florian Kath den Durchbruch zu. Am Freitag gaben die Breisgauer die Vertragsverlängerung mit dem 22-Jährigen bekannt, der zuletzt an den Drittligisten 1. FC Magdeburg ausgeliehen war.

"Florian hat sich seit seinem Einstieg in die Freiburger Fußballschule kontinuierlich weiterentwickelt. Er ist ein Spieler, in dem zweifelsfrei noch viel Potenzial schlummert und wir sind überzeugt davon, dass er in der Lage ist, es komplett abzurufen", sagte SCF-Sportdirektor Klemens Hartenbach.

Katz zeigte sich erfreut über die Verlängerung: "Ich habe immer das Vertrauen des SC gespürt, habe in Magdeburg den nächsten Schritt machen können und freue mich jetzt sehr, dass der gemeinsame Weg weitergeht"

Zu Vertragsinhalten machten die Freiburger wie gewohnt keine Angaben.