Medien: Juventus will Can im Winter holen

Emre Can bleibt noch bis mindestens 2018 in Liverpool

Im Laufe des Deadline Days hielten sich Gerüchte, der deutsche Nationalspieler Emre Can würde vom FC Liverpool zu Juventus Turin wechseln. Nachdem der Last-Minute-Deal geplatzt ist, nimmt Juve im Januar angeblich den nächsten Anlauf.

Schon seit Juli wird dem italienischen Rekordmeister Interesse am Ex-Bayern-Spieler nachgesagt. Am Deadline Day intensivierten die Turiner angeblich ihr Bemühen um Can.

Laut "Mirror" boten die Bianconeri Jürgen Klopp und dem FC Liverpool 25 Millionen Euro. Zu wenig für die Reds, die die Offerte ablehnten. "Emre ist ein großartiger Spieler. Wir werden ihn definitiv im Auge behalten", sagte Juve-Sportdirektor Beppe Marotta jedoch.

Nun berichtet der "Corriere dello Sport", Juve wolle im nächsten Transferfenster ab Januar erneut ein Angebot für Can abgeben. Dann müsse man sogar nur noch 10 Millionen Euro zahlen, da der Vertrag des 23-Jährigen im Juni 2018 ausläuft. Aktuell mache Can keine Anstalten, seinen Vertrag in Liverpool zu verlängern.

Interesse an einem Wechsel zu Juve habe Can aber nur, wenn die Alte Dame sich für die Champions League qualifiziere. Das dürfte für den italienischen Serienmeister jedoch eine leichte Pflichtaufgabe sein.

Emre Can spielt seit 2014 für den FC Liverpool. Für die Reds absolvierte er bisher 91 Premier-League-Spiele und erzielte sieben Tore. Seit 2015 ist Can deutscher Nationalspieler, im Juni holte er mit der Mannschaft von Jogi Löw den Confederations Cup in Russland.