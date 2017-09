Max Meyer kündigt Abschied von Schalke an

Max Meyer will Schalke wohl 2018 verlassen

Das Transferfenster hat gerade geschlossen, da werden schon die nächsten Gerüchte befeuert und Verhandlungsstrategien gefahren. Nun meldete sich Schalkes Max Meyer zu Wort.

"Stand jetzt werde ich nächstes Jahr ablösefrei wechseln", sagte Meyer dem "kicker". Sein Vertrag bei Schalke läuft im Sommer 2018 aus, dann würde Schalke keine Ablösesumme mehr für sein Eigengewächs kassieren. Seit Monaten feilschen die Verantwortlichen mit Meyer um ein neues Arbeitspapier.

Neuerliche Verhandlungen lehnte der 21-jährige Meyer jedoch deutlich ab. Denn Meyer bestätigte dem Fachmagazin, dass "auch von meiner Seite aus keine Gesprächsbereitschaft" bestehe.

Schon während des nun abgelaufenen Transferzeitraums habe er über einen Wechsel nachgedacht. "Je länger die Transferphase allerdings gedauert hat, desto stärker reifte mein Entschluss, dass ich bei Schalke bleiben möchte", erklärte der U21-Europameister.

Meyer versprach trotz seiner Ankündigung, den Verein zu verlassen, weiterhin vollen Einsatz. "Ich bin ein Schalker Junge und werde mich niemals hängen lassen. Ich will der Mannschaft helfen, eine erfolgreiche Saison zu spielen", erklärte er.

In der neuen Saison kam Meyer bisher auf nur drei Pflichtspieleinsätze, bei keinem stand er in der Startelf. "Ich gebe jeden Tag Vollgas und versuche, mich anzubieten. Ich hoffe, dass ich auch in der Bundesliga wieder von Anfang an spielen kann", meinte Meyer.