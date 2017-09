SKN-Frauen fordern Manchester City

Der SKN St. Pölten, Österreichs Fußball-Serienmeister bei den Frauen, trifft in Sechzehntelfinale der Champions League auf Manchester City. Die Engländerinnen sind heuer das zweite Mal in ihrer Geschichte in dem Wettbewerb vertreten und scheiterten in der vergangenen Saison erst im Semifinale an Olympique Lyon.

Gespielt wird zunächst am 4. Oktober in der NV Arena in St. Pölten, das Rückspiel findet am 11. oder 12. Oktober in England statt. SKN St. Pölten ist aktuell Tabellenführer in der Frauen-Bundesliga. Die Engländerinnen gelten jedoch als klarer Favorit.

Mehr dazu:

>> Die Champions League im Überblick

apa/red