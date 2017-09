Schalke-Profi vor Last-Minute-Wechsel nach Spanien

Macht Geis noch am Freitag seinen Blitzwechsel perfekt?

In Deutschland hat der Deadline-Day-Wahnsinn bereits am Donnerstagabend ein Ende genommen. Doch in Spanien ist das Transferfenster auch am Freitag noch geöffnet. Gut möglich also, dass es noch am Abend zu so genannten Blitztransfers kommt. Dabei könnte unter Umständen ein Schalke-Star betroffen sein.

Wie die "Bild" erfahren haben will, steht der vor zwei Wochen 24 Jahre alt gewordene Johannes Geis bei den Königsblauen vor dem Absprung. Laut dem Bericht möchte sich der FC Sevilla mit dem Mittelfeld-Fighter verstärken.

Im Raum steht eine Leihe für ein Jahr. Zwei Millionen Euro soll der Klub aus La Liga dafür an den FC Schalke 04 überweisen.

Geis' sportliche Perspektive bei den Knappen sieht im Moment nicht besonders rosig aus. In der frisch gestarteten Spielzeit kam der defensive Mittelfeldmann noch überhaupt nicht zum Einsatz. Unter Ex-Coach Markus Weinzierl reichte es im Saisonendspurt ebenfalls meist nur für einen Bankplatz.

Geis wechselte im Sommer 2015 vom FSV Mainz 05 nach Gelsenkirchen. Auf Schalke besitzt der 24-Jährige noch einen Vertrag bis 2019