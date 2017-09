Österreichs U17-Fußball-Nationalmannschaft hat auch im zweiten Spiel des Toto-Cups in Osttirol einen Sieg gefeiert. 48 Stunden nach dem Auftakt-3:0 gegen Finnland, gelang am Freitag in Lienz ein 2:1 (0:1) über Tschechien.

Marcel Monsberger (73.), der schon gegen Finnland getroffen hatte, und Esad Bejic (75.) drehten die Partie innerhalb von drei Minuten. Am Sonntag wartet in Matrei die Schweiz auf das Team von Rupert Marko.

apa